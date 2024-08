TRADICIJA KAŽE DA ĆE BITI NEIZVESNO: "Azuri" i "samuraji" nikad ne igraju mečeve u tri seta

JEDAN od zanimljivijih mečeva četvrtfinala odbojkaškog turnira biže odigran od 13 časova kada će se sastati Italija i Japan.

Italijani su odlično izgledali u grupnoj fazi turnira, rutinski su pobedili Brazil, Egipat i Poljsku i tako su potvrdili predviđanja medija uoči turnira da su ekipa koja bi trebala da se bori za najsjajnije odličje.

Iako su dosta mlada ekipa, "azuri" su dugo na okupu, dosta njih igra zajedno i na klupskom nivou i veoma se dobro poznaju što se i vidi na terenu.

Kao najbolji pojedinci ekipe istakli su se Mikjeleto i Đaneli, a problem se može pojaviti ako korektor Romano uđe u krizu jer nema pravu zamenu, mada je do sada solidno igrao na olimpijadi.

Takođe, dodatni motiv ovoj ekipi je to što Italija nikada do sada nije osvojila zlato u odbojci, iako to zvuči neverovatno s ozbirom da je u pitanju reprezentacija sa strašnom odbojkaškom istorijom i tradicijom.

Rival će im biti Japan koji nije odigroa na svom nivou u grupnoj fazi, čak se može reći i da je podbacio, ali četiri osvojena boda i dobar set-količnik su mu bili dovoljni da se plasira u četvrtfinale.

Jedini dobar meč "leteći samuraji" su odigrali protiv Argentine koju su savladali sa 3:1 u setovima, dok su pored toga doživeli poraze od Nemačke (2:3) i Amerike (1:3).

Glavna snaga ove ekipe je dobro poznata, to su primači Išikava i Takahaši, kao i korektor Nišida i sva trojica moraju odigrati na izuzetno visokom nivou kako bi imali šanse na današnjem susretu.

Ono što je karakteristično za duele Japana i Italije je to da se ne završavaju u tri seta, na poslednjih sedam se igralo bar četiri seta, uvek je to velika borba, a često utakmica ume da ode i u tajbrejk.

Očekujemo jedan takav meč i danas, Italijani jesu bolji, ali Japanci mogu da ih namuče i predlažemo plus poene na ovom susretu.

