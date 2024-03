PORZINGISA SLUŽI ŠUT: To bi protiv Baksa trebalo da bude dobitna formula za Seltikse

JOŠ jedan igrač za kojeg smo se opredelili je izvrsni Letonac čiji Boston seltiksi igraju sa Milvoki baksima.

Kao što je često u njegovoj karijeri bio slučaj, popularnog ''jednoroga'' ne služi baš najbolje zdravlje. Početkom sezone je redovno igrao, ali kako ona odmiče, sve manje je na terenu, a moguće je i da ga Boston čuva za plej-of u kojem će im biti preko potreban.

Pre par noći se protiv Detroita vratio na parket posle pet propuštenih utakmica zbog povrede i pružio je veoma dobru partiju, za 20 odigranih minuta ubacio je isto toliko koševa.

Danas očekujemo više minuta za Porzingisa, pošto će igrati veliki derbi sa Milvokijem koji bi mogao da mu odgovara s obzirom na to da bi trebalo da ga čuva Bruk Lopez koji retko napušta reket.

To bi trebalo Letonca često da ostavi samog na šutu, a kako on u visokom procentu pogađa trojke (38%), trebalo bi to iskoristiti.

Dva puta je igrao protiv Baksa ove godine, jednom je ubacio 21 poen, dok je drugi puta postigao samo šest poena, ali čitav tim Bostona je tada podbacio i Milvoki je ubedljivo slavio sa 135:102.

Danas očekujemo ujednačenu utakmicu, pogotovo ako Janis bude igrao za goste i verujemo da će Porzingis imati dobru partiju. Granica mu je postavljena na 20,5 i vredi istaći da ju je prebacivao na četiri od prethondih pet utakmica na kojima je igrao.

NAŠ TIP: Kristaps Porzingis +20,5 (kvota 1,85)

