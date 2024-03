BRANSON SE RAZIGRAO: Omaleni plen će morati da ''nosi'' Nikse ako žele do pobede u Kaliforniji

VEČERAS smo se odlučili za sjajnog organizatora igre čiji Njujork niksi gostuju Sakramento kingsima (3.00).

Od kada je prošle sezone prešao u Nikse, Branson je ''eksplodirao'' i izarastao je u jednog od najboljih plejmejkera u ligi. Glavna odlika bivšeg studenta Vilanove je njegov poenterski učinak, a ove godine je on na izuzetno visokoj brojci od 27.2 poena po meču.

Kako se Džulijus Rendl povredio sredinom kampanje, morao je preuzeti veću odgovornost i to očigledno prija Bransonu koji ''nosi'' Nikse iz meča u meč, a to je posebno bio slučaj pre par večeri kada je brojao do 45 protiv Portlanda.

Izabranici Toma Tibodoa će večeras gostovati Sakramentu koji je jedna od boljih ekipa na Zapadu i iskusni stručnjak bi trebao maksimalno da se osloni na Bransona za kojeg verujemo da će uzeti oko 25 šuteva na meču što bi trebalo biti dovoljno da se prebaci zadata granica.

NAŠ TIP: Džejlen Branson +28,5 (kvota 1,90)

