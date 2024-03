BIVŠI PRVOLIGAŠ ŽELI NAZAD U ELITU: Pobeda na večerašnjem duelu bi bila veliki korak ka tome

U okviru 32. kola španske Segunde fudbaleri Rasing Santandera će ugostiti Eldense. Meč se igra na ''Sardineru'' sa početkom u 22:00.

Foto: Profimedia

Iako je početkom veka bio stabilan prvoligaš, to više nije slučaj sa Rasignom koji već 13 godina kuburi u nižim rangovima španskog fudbala.

Ipak, ova sezona mu je najbolja u skorije vreme i ima odličnu šansu da se priključi borbi za mesta koja vode u plej-of za elitu.

Trenutno je deseti na tabeli, ali zaostaje samo dva boda za šestoplasiranim Burgosom, tako bi ga evenutalni trijumf uz pomoć nekih drugih rezultata mogao pogurati ka mestu koje vodi u dogiravanje.

Forma kaže da je vrlo moguće da će do te pobede i doći, jer Rasing igra veoma solidno u poslednje vreme. Ne zna za poraz više od mesec dana i na minule četiri utakmica sakupio je osam bodova (po dva trijumfa i remija).

Pogotovo dobre nastupe domaćin pruža na svom ''Sardineru'' ostvario je deset pobeda na 15 utakmica kod kuće ove sezone, a vredi istaći da je slavio na poslednja tri duela pred svojim navijačima (Espanjol, Leganes, Tenerife).

Sa druge strane, Eldense je ove godine ušao u Segundu iz trećeg ranga, cilj mu je da opstanje u njoj i za sada ga odlično ispunjava.

Trinaesti je na tabeli sa 42 osvojena boda, čak 11 više od Albasetea koji je prvi tim ispod crte, tako da ne bi trebalo da bude problema oko opstanka u samoj završnici kamapnje.

Ono što se da primetiti kod gosta je to da je u pitanju veoma borbena ekipa, nikada ne odustaju i bore se do samog kraja. Veoma ih je teško pobediti i dosta puta su uspevali da izbore bod na mečevima protiv po kvalitetu jačih protivnika.

Može se reći i da su se pretplatili na remije, čak 12 puta su igrali nerešeno i jedino su Ueska (13) i Levante (14) više puta delili plen od njih u Segundi.

Na prvom ovosezonskom duelu večerašnjih rivala viđena je veoma zanimljiva utakmica, Rasing je vodio sa 3:0 do 75. minuta, ali onda je borbenost Eldensea došla do izražaja, izabranici Fernanda Esteveza su postigli tri gola za devet minuta i na kraju došlo do vrednog boda.

NAŠ TIP: 1X&2+ (kvota 1,72)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA