POTERA ZA LEVERKUZENOM SE NASTAVLJA: Bajern nema prava na kiks!

U standardnom bundesligaškom terminu od 15:30 Augzburg će dočekati branionca titule na ''VVK areni'' (15:30).

FOTO: Tanjug/AP

Bajern dosta slabo izgleda na startu 2024. godine, jeste ostvario dve pobede na tri utakmice, ali nastupi mu nisu prepoznatljivom nivou, postigao je samo jedan gol na poslednja dva meča i poraz od Verdera je posebno šokirao navijače.

Sve to prati i koristi Leverkuzen koji ne greši, nema poraz ove sezone i sada se odvojio na plus četiri od Bavaraca, pa bi trebali bi da gledamo veoma zanimljivu borbu za titulu do samog kraja.

Razlog za loše nastupe gostiju može se naći u izostanicma, veliki broj prvotimaca je povređen (Gnabri, Kimih, Upamekano...) ali i bez njih branilac titule bi trebao da rešava utakmice u svoju korist.

Trener Tuhel je pod velikim pritiskom i novi kiks bi ga samo pojačao, tako da mora dobro pripremiti svoju ekipu za današnji susret.

Rival će im biti Auzgbur koji igra po principu ''topl-hladno'' od samog starta prvenstva i zauzima deseto mesto na tabeli.

Proteklog vikenda prekinuo je niz od dva poraza trijumfom nad Menhegladbahom (2:1) i ono što je još bitnije za njega je to da sada ima deset poena prednosti u odnosu na ekipe iz zone ispadanja.

Domaćin voli da igra utakmice sa velikim brojem pogodaka, a o tome najbolje svedoči njegova gol-razlika 26:33.

Bajern je vezao tri pobede na Augzburgom, a verujemo da će danas upisati i četvrtu. Fiks bi pojačali golovima jer je vreme da se Hari Kejn i družina raspucaju.

NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 1,70)

