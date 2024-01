OBRAČUN SRBA U NBA LIGI: Bogdanovićeva Atlanta je autsajder na Floridi

U noći između petka i subote Majami hit će ugostiti Atlanta hokse (02:00).

FOTO: Tanjug/AP

Hoksi igraju ispod očekivanja ove sezone i bore se za mesto koje vodi u plej-if. Trenutno su deseti na Istoku i to zahvaljujući dva vezana trijumfa koja su ostvarili u prethodnih nekoliko noći.

Prvo su bili bolji od San Antonija (109:99), a zatim i od Orlano medžika (106:104).

Nešto slabije partije u poslednje vreme pruža Bogdan Bogdanović, mada treba istaći ni da ne uzima mnogo šuteva, a možda baš večeras bude motivisan da ubaci 20+ poena pošto će igrati protiv svog drugara iz reprezentacija, Nikole Jovića.

Sa druge strane, bolje ide Majamiju koji je sedmi u Istočnoj konferenciji, ali i on igra ispod očekivanja jer je prošle godine dogurao do samog finala i to bez Tajlrea Hiroa.

Hiro se vratio ove sezone, ali probleme sa povredama ima Džimi Batler koji nikako da poveže mesec dana na parketu, ali očekuje se da će večeras zaigrati.

Povrede nekolicine igrača iskoristio je naš Nikola Jović koji vremenom dobija sve veću ulogu kod Erika Spolstre, a pre par večeri je pružio dobru partiju protiv Toronta kada je u porazu ubacio deset poena uz sedam uhvaćenih skokova.

Majami je već dva puta savladao Hokse, a mi verujemo da će to uraditi i treći put.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,42)

