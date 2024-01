''PASTUVI'' SU FAVORITI IZ SENKE NA AFRIČKOM KUPU NACIJA: Prošli put su dogurali do polufinala

U prvom kolu grupe ''D'' Burkina Faso će ukrstiti koplja sa Mauritanijom (15:00).

Foto: Profimedia

Na proteklom Afričkom kupu nacija, Burkina Faso je dogurala do polufinala i na ovaj turnir dolazi kao favorit iz senke koji bi mogao da dogura do same završnice.

Od kada ih je 2022. godine preuzeo menadžer Uber Velud igraju dosta protiv afričkih reprezentacija i na 13 utakmica su ostvarili sedam pobeda uz četiri remija i dva poraza.

Najpoznatiji igrači ''pastuva'' su sigurno Bertran Traore i Edmund Tapsoba koji nastupaju za Aston vilu, odnosno Bajer Leverkuzen, a u sastavu se nalazi i fudbaler Crvene zvezde, Naser Điga.

U generalnoj probi savladali su DR Kongo sa 2:1.

Sa druge strane, Mauritanija treći put u svojoj istoriji nastupa na završni turniru, a u prethodna dva navrata ispadala je u grupnoj, tako da ne čudi što je autsajder u grupi ''D'' u kojoj se još nalaze Alžir i Angola koji su sinoć remizirali (1:1).

Nominalni gosti u slaboj formi dolaze na Afrički kup nacija jer su bez pobede na svoja poslednja četiri duela u kojima su postigli samo jedan gol.

Ovi timovi su se sastali sredinom oktobra prošle godine i Burkina Faso je tada slavila sa 2:1, a mi verujemo da će to i danas biti slučaj.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,90)

