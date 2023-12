ANDERLEHT DIŠE ZA VRAT ROJAL UNIONU: Serkl se nada osveti za poraz u Brižu

ANDERLEHT dočekuje ekipu Serkl Briža u 20. kolu belgijske Pro lige. Utakmica se igra na stadionu "Konstant Vanden Stok" u Briselu od 20 časova i 45 minuta.

Foto: Profimedia

Anderleht se posle dva remija prošle nedelje vratio na pobednički kolosek, savladavši Genk sa 2:1 u veoma uzbudljivom meču.

Gosti su u 23. minutu pri rezultatu 0:0 promašili penal, a gol postignut iz odbitka je poništen zbog ofsajda, ali su uprkos tome ipak prvi stigli do vođstva, dvadesetak minuta pre kraja. Domaći tim je izjednačio posle samo četiri minuta, da bi u prvom minutu zaustavnog vremena stigao i do pobedonosnog gola, posle čega je nastala "frka" na terenu. isključeni su trener i jedan igrač Genka, a utakmica je produžena čak deset minuta.

Anderlehtova serija neporaženosti traje već deset utakmica, a pobedom danas bi zaostatak za liderom Sent Žiloa sveli na samo šest bodova. Sent Žiloa ima i utakmicu više pošto je već odigrao meč ovog kola i to 1:1 na gostovanju Klub Brižu.

Serkl Briž je na šestom mestu sa 31 bodom. Igraju čvrsto i nikome nisu lak protivnik. U prošlom kolu Serkl Briž je pobedio Kortrejk sa 3:0. Bio je to meč u kojem je Serkl Briž pokazao apsolutnu nadmoć nad protivnikom. Imao je 37 pokušaja na golu naspram sedam Kortrijka.

U poslednjih sedam utakmica izgubili su tri i to od šampiona Antverpena, lidera prvenstva Union Sen Žiloa i od današnjeg rivala Anderlehta koji je pobedio u susretu 13. kola sa 3:0 na stadionu "Jan Brejdel" u Brižu.

NAŠ PREDLOG: GG&3+ (kvota 2,00)

