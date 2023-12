RAJO U VELIKOM PADU FORME: Selta ni sa igračem više ne može da pobedi

U poslednjem meču šesnaestog kola španske La Lige, Rajo Valjekano na svom terenu dočekuje Seltu.

Profimedia

Posle petnaest odigranih kola, "crvene munje" se nalaze u sredini tabele sa 19 osvojenih bodova. Rajo je od sredine seprtembra do početka novembra vezao devet utakmica bez poraza ali je problem bio u velikom broju nerešenih koji su ih koštali pada iz gornjeg dela tabele, a to se dodatno pokvarilo nakon što su u poslednja četiri kola osvojili samo dva boda.

Seriju bez pobede prekinuli su pobedom u Kupu Kralja nad četvrtoligašem Jeklanom do koje su došli na jedvite jade, golovima u 89. minutu i četvrtom minutu nadoknade.

<

Selta je katastrofalno krenula u novu sezonu, što najbolje potvrđuje pozicija na tabeli. Uoči ovog kola gosti se nalaze u zoni ispadanja, na osamnaestom mestu, sa samo devet osvojenih bodova, tri manje od Kadiza.

Uz to, Selta ima samo jedan trijumf u dosadašnjem delu šampionata, i to u četvrtom kolu protiv Almerije. Selta je prošle nedelje imala priliku da pobegne iz opasne zone, pošto je na svom terenu dočekala direktnog konkurenta u borbi za opstanak Kadiz. Gosti su poveli već u 16. minutu, a posle crvenog kartona za Kadiz, navijači Selte su se ponadali da bi njihovi ljubimci mogli da preokrenu stvari. Ipak, domaći tim je, i pored toga što je bio mnogo bolji rival, uspeo samo da dođe do izjednačenja.

NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 2,75)