PRORADIO NAPAD FULAMA: Biće golova u malom londonskom derbiju

MALI londonski derbi igra se ove nedelje od 15 časova na "Krejven kotidžu" gde domaćem Fulamu na noge dolazi Vest hem.

"Čekićari" će pokušati da produže niz od šest utakmica bez poraza u sviim takmičenjima, a četiri u Premijer ligi. Oni su poslednji put izgubili na gostovanju Brentfordu i to nakon što su skinuli skalp ljutom rivalu Arsenalu. Sve se to dešavalo početkom prošlog meseca, a od tada, Vest hem je pobedio pet puta a samo je još jednom lokalnom rivalu, Kristal palasu prepustio jedan bod.

U četvrtak su pobedili Totenhem, ranije u sezoni Čelsi, tako da su u gradu do sada od njih "jače" samo "pčelice" iz Zapadnog Londona. U svakom slučaju očekuje nas zanimljiva utakmica na "krejven kotidžu" jer je Vest hem ove sezone na svim gostovanjima do sada igrao GG&3+ uz fantastičan prosek od 3,63 gola po utakmici.

Što se domaćina tiče, forma je u usponu što govore dve sigurne pobede i nezaslužen poraz u poslednje tri utakmice. Nakon što su u četvrtom minutu nadoknade stigli do zasluženog pobednonosnog gola protiv Vulvsa kod kuće (3:2), na sličan način su izgubili na Enfildu iako su do 87. minuta imali 3:2 protiv Liverpula. To su u prošlom kolu naplatili protiv Notingem foresta, deklasiravši "šumare" sa 5:0.

Koliko su podigli formu govori da su u poslednja tri kola dali više golova (11) nego u prvih 12 kola kada su deset puta pogađali mrežu protivničkih ekipa.

NAŠ PREDLOG: GG&3+ (kvota 2,20)