IVAN KECOJEVIĆ: Malaga podigla formu za duel sa Leganesom
* Bivši fudbaler Albasetea, analizira parove Segunde
SUBOTA,
SEUTA – KADIZ X
Kadiz je posle smene trenera dobio prvu utakmicu, drugu lako izgubio od Malage. Na trećoj bi i sa bodom bio zadovoljan.
GRANADA – UESKA 1
Granada je domaćinska ekipa, ne zanimaju je gorući problemi o opstanku koji muče Uesku.
VALjADOLID – BURGOS 0-2
Tvrdu utakmicu sa malo golovo očekujem od Valjadolida i Burgosa, rivala od kojih prvi strepi da ne ispadne ispadanja a drugi da će ostati bez mesta koje vodi u plej-of.
MALAGA – LEGANES 1
Malaga je podigla formu, u zaletu je i srušiće Leganes.
ALBASETE – KASTELjON 3+
Albasete će napasti Kasteljon, ofanzivnom igrom je u prošlom kolu sa četiri komada „častio“ lidera.
HIHON – DEPORTIVO 0-2
Hihon je čvrsta i disciplinovana ekipa, umeće da odbije napade Deportiva.
NEDELjA,
EIBAR – LAS PALMAS 0-2
Još jedan duel u kome bi golmani pre napadača mogli da pokupe lovorike.
LEONESA – ANDORA 1X
Ovaj par bih izbegao za klađenje.
FIKS SARAGOSA – SANTANDER TimG2+
Kiks na svom terenu u prošlom kolu nateraće lidera Santandera da se razgoropadi na gostovanju Saragosi, koja je u Treću ligu već zakoračila jednom nogom.
FIKS ALMERIJA – SOSIJEDAD B 1&3+
Almerija je kući jaka, juri direktan plasman u elitu. U toj svojoj nameri očekujem da bude istrajna i protiv B tima Sosijedada.
