IVAN KECOJEVIĆ: Malaga podigla formu za duel sa Leganesom

* Bivši fudbaler Albasetea, analizira parove Segunde

SUBOTA,

SEUTA – KADIZ X

Kadiz je posle smene trenera dobio prvu utakmicu, drugu lako izgubio od Malage. Na trećoj bi i sa bodom bio zadovoljan.

GRANADA – UESKA 1

Granada je domaćinska ekipa, ne zanimaju je gorući problemi o opstanku koji muče Uesku.

VALjADOLID – BURGOS 0-2

Tvrdu utakmicu sa malo golovo očekujem od Valjadolida i Burgosa, rivala od kojih prvi strepi da ne ispadne ispadanja a drugi da će ostati bez mesta koje vodi u plej-of.

MALAGA – LEGANES 1

Malaga je podigla formu, u zaletu je i srušiće Leganes.

ALBASETE – KASTELjON 3+

Albasete će napasti Kasteljon, ofanzivnom igrom je u prošlom kolu sa četiri komada „častio“ lidera.

HIHON – DEPORTIVO 0-2

Hihon je čvrsta i disciplinovana ekipa, umeće da odbije napade Deportiva.

NEDELjA,

EIBAR – LAS PALMAS 0-2

Još jedan duel u kome bi golmani pre napadača mogli da pokupe lovorike.

LEONESA – ANDORA 1X

Ovaj par bih izbegao za klađenje.

FIKS SARAGOSA – SANTANDER TimG2+

Kiks na svom terenu u prošlom kolu nateraće lidera Santandera da se razgoropadi na gostovanju Saragosi, koja je u Treću ligu već zakoračila jednom nogom.

FIKS ALMERIJA – SOSIJEDAD B 1&3+

Almerija je kući jaka, juri direktan plasman u elitu. U toj svojoj nameri očekujem da bude istrajna i protiv B tima Sosijedada.