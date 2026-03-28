Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: Malaga podigla formu za duel sa Leganesom

Žarko Urošević

28. 03. 2026. u 11:30

* Bivši fudbaler Albasetea, analizira parove Segunde

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Малага подигла форму за дуел са Леганесом

FOTO: Profimedia

SUBOTA, 

SEUTA – KADIZ X

Kadiz je posle smene trenera dobio prvu utakmicu, drugu lako izgubio od Malage. Na trećoj bi i sa bodom bio zadovoljan.

GRANADA – UESKA 1

Granada je domaćinska ekipa, ne zanimaju je gorući problemi o opstanku koji muče Uesku.

VALjADOLID – BURGOS 0-2

Tvrdu utakmicu sa malo golovo očekujem od Valjadolida i Burgosa, rivala od kojih prvi strepi da ne ispadne ispadanja a drugi da će ostati bez mesta koje vodi u plej-of.

MALAGA – LEGANES 1

Malaga je podigla formu, u zaletu je i srušiće Leganes.

ALBASETE – KASTELjON 3+

Albasete će napasti Kasteljon, ofanzivnom igrom je u prošlom kolu sa četiri komada „častio“ lidera.

HIHON – DEPORTIVO 0-2

Hihon je čvrsta i disciplinovana ekipa, umeće da odbije napade Deportiva.

NEDELjA, 

EIBAR – LAS PALMAS 0-2

Još jedan duel u kome bi golmani pre napadača mogli da pokupe lovorike.

LEONESA – ANDORA 1X

Ovaj par bih izbegao za klađenje.

FIKS SARAGOSA – SANTANDER TimG2+

Kiks na svom terenu u prošlom kolu nateraće lidera Santandera da se razgoropadi na gostovanju Saragosi, koja je u Treću ligu već zakoračila jednom nogom.

FIKS ALMERIJA – SOSIJEDAD B 1&3+

Almerija je kući jaka, juri direktan plasman u elitu. U toj svojoj nameri očekujem da bude istrajna i protiv B tima Sosijedada.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
Svet

0 0

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)