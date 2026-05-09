"ČUO SAM TUTNJAVU I ONDA JE POČELO DA TRESE": Novi zemljotres pogodio Srbiju

ZEMLjOTRES jačine 2,6 stepeni po Rihteru registrovan je na području Beočina.

Zemljotres je, prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, registrovan u 3.53 časova.

Prema podacima EMSC-a, potres je registrovan na dubini od 12 kilometara.

Građani Novog Sada i Beočina kažu da se potres dobro osetio.

"Osetila sam, tek što sam se probudio i čuo sam tutnjavu i onda je počelo da trese", "Čula sam tutnjavu i onda kao da me neko gurnuo iz kreveta", naveli su građani Beočina.

Novosađani kažu da ih je potres probudio.

"Probudilo me", "Ljuljao se krevet", "Spavala sam i onda sam osetila neku vibraciju, dobro je prodrmalo", svedočili su građani.

