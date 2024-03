UBIO OVCE JER JE MORAO DA IH ČUVA? Ko je zakazao u slučaju dečaka koji je sekirom kod Vršca usmrtio 12 jaganjaca (FOTO)

SLUČAJ maloletnog M. Ž. (13) iz vršačkog sela Markovac, koji je, kako se sumnja, u ponedeljak po podne na svirep način, udaranjem sekirom po glavi, ubio 12 jaganjaca u toru čoveka kod koga njegova porodica živi poslednje dve godine, ponovo je pokrenuo pitanje da li i koliko centri za socijalni rad dobro obavljaju svoj posao.

Imanje na kojem dečak živi sa porodicom, Foto Privatna arhiva

Dok je ta ustanova nedavno u Novom Sadu, zbog navodnih neadekvatnih uslova za život, majci Ani Mihaljici oduzela troje maloletne dece - što je navelo građane da danima organizuju proteste, u Vršcu, s druge strane, vladaju muk i neverica, nakon što je javnost saznala u kakvim neuslovima je dečak, koji je usmrtio jaganjce, zapravo živeo, a tamošnji Centar to dozvolio.

Kako saznajemo, M. Ž. je rastao u najsiromašnijoj porodici u Markovcu. Otac se, navodno, dugo odavao alkoholu, a u međuvremenu je doživeo i moždani udar. Majka, koja, navodno, ima zastoj u mentalnom razvoju, pre godinu dana se preudala i napustila decu i muža.

Najstariji brat, koji takođe ima smetnje u razvoju, nalazi se u zatvoru, zato što je, kako je utvrđeno na suđenju, više puta silovao dve rođene sestre, koje su tada imale svega pet i 15 godina. Kada im se pre dve godine srušila trošna kuća sa zemljanim podom, uz saglasnost Centra za socijalni rad Vršac, počeli su da žive kod seoskog vlasnika farme, kod koga je M. Ž., kako tvrde meštani, radio više nego što bi dete u tom uzrastu trebalo da radi. Sve to je, smatraju, bilo okidač za ovaj njegov svirepi postupak.

- On nije monstrum, kako su ga brojni mediji prikazali. On je žrtva sistema! Zanemarili su ga i porodica i nadležne ustanove. Svi smo znali u kakvim neuslovima živi, ali oni koji su morali, nisu reagovali. Jako mi je žao što je zbog nečije nemarnosti uništen jedan dečji život i što on sada leži sam i uplašen na psihijatriji u Novom Sadu i ne zna šta ga je snašlo - vidno uznemirena priča, za "Novosti", žena iz dečakovog okruženja, koja je želela da ostane anonimna.

Maloletni M. Ž., Foto Privatna arhiva

Ona kaže da je M. Ž. do sada bio dobra i neiskvarena duša. U školi nikada nije ispoljavao agresiju, iako su mu se druga deca često rugala, zato što je, zbog zanemarenosti u porodici, uvek dolazio prljav i neokupan.

- U njegovim očima niste mogli da vidite mržnju. Samo je želeo da bude prihvaćen i da, kao i sva druga deca, ima ljubav i pažnju. Kad bi mu se neko samo lepo obratio, on bi se sav ozario od sreće. I to kada ga ceo dan nije bilo kod kuće, što je vlasnik farme ispričao medijima, on je zapravo otišao u susedno selo Gudurica samo da bi vozio bicikl. Bio je željan da bude dete, a to nije mogao zbog obaveza koje su mu bile nametnute - ističe naša sagovornica, konstatujući da nije slučajno što je svoj nakupljeni bes ispoljio baš prema jaganjcima, koje je svakodnevno morao da čuva.

Foto: Novosti

I Rosa Drmonjić, savetnica za porodicu, smatra da je potpuno nemoguće da dete pobije tolike životinje, a da niko za njegovih 13 godina nije primetio da u njegovom slučaju postoji takva predispozicija.

- Ovde nije pitanje šta je bilo okidač, već kako je i zašto ova porodica bila bez nadzora i bez odgovarajućeg tretmana, kao i zbog čega nadležni nisu reagovali na prethodne prijave, za koje se navodi da ih je bilo. Bilo koji vid destruktivnog ponašanja usmerenog na sebe ili druge, čak i tokom najranijeg detinjstva, moramo da shvatimo kao ozbiljan znak upozorenja, upravo da bismo izbegli ovakve situacije - objašnjava Drmonjićeva.

Ona ističe da je to što je u porodici bilo problematičnih situacija, pa i teških krivičnih dela, zahtevalo da pod obavezno cela porodica bude praćena i u smislu procene i u smislu terapijskog tretiranja. To je, kaže, u domenu matičnog Centra za socijalni rad, koji pored upućivanja mora da ima i uvid u povratne izveštaje.

Na ceo slučaj istog dana je reagovao i ombudsman, koji je pokrenuo postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada tamošnjeg Centra za socijalni rad. Dao im je rok od sedam dana da se izjasne o svim relevantnim činjenicama vezanim za ovaj slučaj.

Majka dečaka, Foto Privatna arhiva

Ranije nije bilo prijava

VIŠE javno tužilaštvo iz Pančeva saopštilo je da M. Ž. nije ranije prijavljivan zbog učinjenih krivičnih dela i prekršaja, te da se, s obzirom na okolnosti događaja, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, trenutno radi na utvrđivanju činjenica koje se odnose na lične i porodične prilike deteta.

- Reč je o dečaku koji nema navršenih 14 godina i prema njemu se ne mogu izreći sankcije zbog krivičnih dela - navode iz Tužilaštva. - Zato je Policijskoj stanici u Vršcu naloženo da dostavi izveštaj o događaju, kao i da o ponašanju deteta bude obavešten tamošnji Centar za socijalni rad, kako bi ta ustanova preduzela mere iz svoje nadležnosti.

Moguć oporavak

NAKON masakra nad jaganjcima, M. Ž. je odmah smešten u Klinički centar Vojvodine, gde će, kako nezvanično saznajemo, biti na posmatranju od dve do pet nedelja. Na osnovu dobijenih rezultata, biće odlučeno da li će na stacionarno lečenje biti upućen u psihijatriju u Vršcu ili u Kovinu, ili će, pak, biti smešten u hraniteljsku porodicu.

- Teorijska šansa za njegov oporavak postoji. To, pre svega, zavisi od njegovih mentalnih kapaciteta, a onda i od uslova socijalne sredine i preduzetih adekvatnih mera - smatra Rosa Drmonjić.

