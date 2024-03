UBIO 12 JAGANJACA, PA REKAO DA SE SAMO IGRAO: Novi detalji - U Selu Markovac kod Vršca maloletni M. Ž. (13) masakrirao stado Predraga Tadića

MALOLETNI M. Ž. (13) iz sela Markovac kod Vršca, treći je maloletnik u Srbiji koji je od maja prošle godine, posle vršnjaka Koste K. iz Beograda i M. M. iz Niške Banje, završio na psihijatrijskom posmatranju zbog svojih svirepih postupaka.

Imanje na kojem dečak živi sa porodicom, Foto Privatna arhiva

Kako se sumnja, on je u ponedeljak po podne na imanju Predraga Tadića, na kojem sa porodicom živi poslednje dve godine, udarcima sekirom po glavi usmrtio 12 jaganjaca koji su u tom trenutku bili u toru. Posle jezivog masakra, on je u pratnji radnika Centra za socijalni rad odmah sproveden u vršačku Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti, odakle je upućen u Klinički centar Vojvodine, gde će do daljeg ostati na - posmatranju.

Ceo slučaj policiji je prijavio vlasnik ubijenih životinja, koji je sa suprugom i zatekao jeziv prizor jaganjaca okrvavljenih glava, koji leže svuda po toru.

- Životinje su brutalno ubijene. Svakoj se vidi urezano sečivo na lobanji. Neke su u tom trenutku još davale znake života, mučile su se. Nije nam jasno kako je jedno dete moglo tako nešto da uradi - uznemireno kaže Tadić, za "Novosti", navodeći da materijalna šteta jeste oko 170.000 dinara, ali da je mnogo veća duševna bol koja im je naneta stravičnim činom maloletnika.

Nakon krvavog pira, dečak je, prema Tadićevim rečima, oprao sekiru i otišao u prodavnicu. Prodavačica, koja je u međuvremenu čula šta se dogodilo, pitala ga je zašto je to uradio, a on je odgovorio: "Samo sam se igrao".

- Zaista smo u šoku, iako smo primetili da se u poslednje vreme čudno ponaša - naglašava naš sagovornik, koji je dečakovu porodicu, u saglasnosti sa Centrom za socijalni rad, primio u svoje domaćinstvo, kada im se srušila stara kuća, koja je bila u komšiliku.

Maloletni M. Ž., Foto Privatna arhiva

Iako je iznenađen ovim postupkom, Tadić ističe da to nije bio jedini izliv besa, koji je dečak ispoljavao. U osnovnu školu u susednom selu Gudurica, u kojoj pohađa sedmi razred, nedavno je poneo nož, zato što su ga, navodno, deca maltretirala.

- Bili su tada ljudi iz škole kod nas, obavestili nas o tome, pokazali nam taj nož, ali je sve ostalo samo na razgovoru. Navodno, ako je i bilo maltretiranja, to se dešavalo van škole - priča Tadić.

- Prijavio sam Centru za socijalni rad i to što se komšija žalio da mu je pobio deset kokošaka, kao i to što ga ceo jedan dan nije bilo, a kada se vratio kući, džepovi su mu bili puni lovačkih patrona i petardi. Nisu tada reagovali, zato što te slučajeve niko nije prijavio policiji. Sada su odmah došli, a moglo je da bude i gore od ovoga.

Predrag Tadić, Foto Privatna arhiva

On ističe da dečakovu porodicu - šlogiranog oca i tri sestre, od kojih je samo jedna punoletna, ali mentalno nedovoljno razvijena - neće isterati iz kuće, jer sa njima nikada nije imao problema. Najstarija devojka im, kaže, i pomaže oko ovaca. Za M. Ž. više ne želi da čuje, smatrajući da on mora trajno da bude smešten u neku psihijatrijsku ustanovu.

Brat silovao dve sestre

PORODICA dečaka M. Ž. ima stravičnu genezu - majka ih je pre nekoliko godina napustila i preudala se, dok se njegov najstariji brat D. Ž. nalazi u zatvoru, jer je 2018. godine silovao svoje dve rođene sestre, koje su tada imale svega pet i 15 godina. Pretpostavlja se da je, uz teško siromaštvo, sve to uticalo na ponašanje M. Ž.

Foto J. J. Baljak

Ombudsman: Epidemija nasilja

ZAŠTITNIK građana Zoran Pašajlić juče je pokrenuo postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad Pančevo zbog postupka maloletnog M. Ž. On je, imajući u vidu uzrast počinioca, kao i uznemirujuće okolnosti tog čina, od Centra zatražio da se u roku od sedam dana izjasni o svim relevantnim činjenicama u vezi sa navedenim slučajem i pozvao nadležne da "pokažu odlučnost i spremnost da stanu na put epidemiji nasilja koja nas je zadesila u poslednjih nekoliko dana".

