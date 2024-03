PRETI IM ODUZIMANJE SEDMORO DECE: Muke porodice Mehmeti - Ostaju bez krova nad glavom, završiće na ulici

ŽIVOT nastavlja da šiba devetočlanu porodicu Mehmeti, koja se ponadala da će joj konačno krenuti nabolje kad se u decembru prošle godine iz kartonskog naselja u Beogradu preselila u "pravu" kuću u Baču.

PORODICA Žele da ostanu zajedno, Foto D. Stupar

Međutim, Mehmetijeve, Maju (33) i Šefćeta (36), sad iseljavaju iz te kuće i prete im oduzimanjem njihovo sedmoro dece - šest devojčica i dečaka, uzrasta od jedne do 12 godina.

Krov nad glavom je bio spas, tim više što nisu morali da plaćaju kiriju, jer im je vlasnik u Baču ustupio kuću bez ikakve nadoknade. U Bač su stigli u vreme kad nema nikakvih sezonskih poslova, jer je ovo poljoprivredna sredina, u kojoj se za nadnicu na njivama može raditi tek od proleća. Tako Šefćet, iako ne beži ni od kakvog posla, nije mogao da obezbedi ni najminimalniju zaradu kako bi mogao da prehrani porodicu i kupi ogrev da bi zagrejao barem jednu prostoriju.

- Hrana je najveći problem, jer me duša boli kad deci u očima vidim da su gladna. Gledali smo na vrata nadajući se da će neko pokucati i doneti nam hleb, mleko ili još nešto da stavimo deci na sto. Srećom, bilo je i ima dobrih ljudi koji su prepoznali našu muku, ali nas je mnogo i brzo se potroši sva hrana koju dobijemo - opisuje Šefćet.

Kako možete pomoći DONACIJE za porodicu Mehmeti mogu se uplatiti na žiro račun Dragana Stupara 340-32005175-49 kod Erste banke, kao i na devizni račun: IBAN RS35340000003200517549 SWIFT code: GIBARS22 340-0000076636559-41. Pomoć porodici, dok se ne iseli, može se i odneti, na adresu: Zmaj Jovina 17, Bač, a za dogovore o tome je telefon Maje Mehmeti +381611156093.

Ovom bračnom paru od početka nije išlo kako treba, jer je Majinom ocu smetala vera zeta, a Šefćetovom to što je on prešao u pravoslavlje i uzeo ime Nikola, pa su se, nezbrinuti kod roditelja, sa prvim detetom u Beogradu našli na ulici i šest meseci spavali po klupama i napuštenim železničkim vagonima. Doživeli su i tragediju da im umre jedno dete, a u januaru ove godine zadesila ih je i bolest dveju njihovih kćeri, jer je jednogodišnjoj Suzani u bolnici u Novom Sadu morao biti odstranjen veliki lipom na glavi, a za dvogodišnju Teodoru su saznali da boluje od dečje paralize.

Kao da sve to nije bilo dovoljno, vlasnik ih je obavestio da kuću u Baču, u kojoj stanuju, namerava da proda, i dao im rok da se isele do kraja marta. Šefćet je u isto vreme počeo da radi u stranoj kompaniji u Novom Sadu i automatski ostao bez socijalne pomoći, a porodica i bez hrane i dinara u kući, jer on mora da sačeka da dobije prvu platu.

O Mehmetijevima najviše brine Dragan Stupar, humanitarac iz Čelareva kod Bačke Palanke, koji kaže da ovi mirni i dobri ljudi nisu zaslužili tako zlu sudbinu.

- Za one koji nisu hteli da pomognu nema više izgovora da je otac lenj, jer on sada radi, a majka uprkos svim nedaćama i nemaštini drži decu urednu. Ako za 20 dana ne nađu novi dom, završiće na ulici, a Centar za socijalni rad će im oduzeti decu i dati u hraniteljske porodice. Molim sve ljude, ako znaju za bilo kakvu kuću ili sami mogu da je iznajme za duže vreme, da u nju smestimo ovu porodicu, jer sedmoro dece ima pravo na roditelje i na bolji život - kaže Stupar.