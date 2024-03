DAJTE KRV, SPASITE NEKOM ŽIVOT: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nastavlja sa akcijama prikupljanja krvi na terenu

MOBILNE ekipe zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i naredne needelje biće na terenu širom Vojvodine, i prikupljati dragocenu tečnost od dobrovoljnih davalaca.

N. KARLIĆ

U ponedeljak, 4. marta, mobilne ekipe biće u Inđiji u Domu zdravlja od 8 do 11 sati, u Vrbasu u Crvenom krstu od 8 do 11 sati, učenici i zaposleni u novoisadskoj Elektotehničkoj školi, krv će donirati u Zavodu za transfuziju krvi od 8 do 11 sati, a Tehnička škola „Pavle savić“ od 11 do 13 časova.

Narednog dana, 5. marta, priliku da pokažu humanost, imaće meštani Bačkog Maglića, a mobilne ekipe biće u Domu kulture od 8 do 10 sati, u Kulpinu u Mesnoj zajednici od 10.30 do 12.30 sati, u Vršcu u Fresenius od 10 do 14 časova i u Pančevu u tehničkoj školi od 9.30 do 12.30 časova.

Sutradan, 6. marta mobilne ekipe biće u bačkoj Palanci u Crvenom krstu od 8 do 12 sati i od 14 do 18 časova, u Kovinu u Crvenom krstu od 10 do 13 sati, u Pančevu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Medicinskoj školi od 13 do 16 časova i u Sremskoj Mitrovici u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova.

U četvrtak, 7. marta krv će moći dobrovoljno da doniraju meštani Beške, a mobilne ekipe biće u osnovnoj školi od 8 do 11 sati, u Beočinu u Sportskom centru od 8 do 11 sati, u Vršcu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Rumi u Kulturnom centru od 8 do 12 sati i u Staroj pazovi u tehničkoj školi od 10 do 14 časova.

U petak, 8. marta mobilne ekipe biće u Zrenjaninu u Crvenom krstu od 8 do 12 sati i u Srbobranu u Pozorištancetu od 8 do 12 sati.