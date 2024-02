Za prevoz skelom preko Velike Morave 5,8 miliona

Gradska uprava Požarevca pokrenula je postupak javne nabavke za prevoz skelom preko Velike Morave u selu Brežane, čija je vrednost procenjena na 5.833.333 dinara

D.N.

Skelom će se prevoziti ljudi, poljoprivredna i putnička vozila, građevinski materijal do osam tona i ogrevno drvo. Prevoz će se obavljati u periodu od 1. aprila do 30. novembra, od 7 do 19 sati radnim danima, vikendima i praznicima.