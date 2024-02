PIROTEHNIČKA SREDSTVA POSTALA DEO ODBORNIČKOG PITANJA U KULI O praznicima "gruva" kao na ratištu?

IAKO je prošao "udarni" period slavlja, koji je trajao od Svetog Nikole do Svetog Save, odbornik "Zajednice Srba" u Kuli i penzionisani profesor fizičke kulture srpske gimnazije "Nikola Tesla" u Budimpešti, mr Vlastimir Vujić, od prvog čoveka lokalne samouprave, Damjana Miljanića, zatražio je izjašnjenje o, tvrdi, zloupotrebi pirotehničkih sredstava.

foto Privatna arhiva

- U Kuli i okolnih šest naselja, tokom novogodišnjih i verskih praznika, gruvalo je kao na ratištu, a "topovski udari", rakete i dinamit-štapini, čije su detonacije i do osam puta jače od nekadašnjih petardi, bacani su mahom u najgušće naseljenim delovima. To, osim što predstavlja opasnosto do izbijanja požara, te nanošenje težih povreda, nekontrolisanom bukom uznemirava decu, osobe sa autizmom i kućne ljubimce... Izvesna hrvatska firma, posredstvom ispostave u Sremskoj Mitrovici, i u Kuli prodaje pirotehnička sredstva, a meni su u Policijskoj stanici rekli da oni ne izdaju dozvole za to, pa sam morao da postavim odborničko pitanje. ako do 1. marta ne dobijem odgovor, obratiću se povereniku za informacije od javnog - kaže mr Vujić.

U međuvremenu, prvi čovek Kule, Damjan Miljanić, kratko nam je rekao da ni Opština ne izdaje dozvole za prodaju pirotehničkih sredstava, jer to nije u nadležnosti lokalne samouprave.