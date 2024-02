PO PRVI PUT U VRANJU ŽENA NA ČELU SKUPŠTINE: Zorica Jović nova predsednica Skupštine grada

Na predlog Izborne liste „Aleksandar Vučić – Vranje ne sme da stane“’ za predsednika Skupštine grada Vranja izabrana je Zorica Jović, diplomirani ekonomista.

Za nju je od 64 prisutnih odbornika glasalo 52 odbornika. Ona se zahvalila na poverenju i istakla da je funkcija predsednika Skupštine grada jedan veliki i odgovoran zadatak.

- Potrebno je da svi zajedno imamo razumevanje, toleranciju, međusobno uvažavanje i poštovanje, jer je to preduslov za nesmetan rad Skupštine grada. Cilj svih odbornika treba da bude da zajedno radimo najviše na ekonomskom, ali i svakom drugom napretku grada Vranja, a sve u interesu građana Vranja, koji su nam dali podršku - naglasila je Zorica Jović.

Zorica Jović rođena je 1976. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a potom i Ekonomski fakultet u Prištini. Radno iskustvo stekla je kao profesor ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Vranju. U periodu od 2010. do 2012. godine obavljala je poslove pomoćnika direktora Ekonomsko-trgovinske škole. U periodu od 2016. do 2020. godine bila je član Gradskog veća za resor obrazovanje, kultura, informisanje i verske zajednice. Od 2020. godine do oktobra 2023. obavljala je funkciju zamenika gradonačelnika Vranja. Učesnik je projekta „Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja“ Ministarstva prosvete Republike Srbije u delu samovrednovanja i praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji. U oktobru 2019. godine, grad Vranje je izabran za člana UNESKO Mreže kreativnih gradova u oblasti muzike kao jedini grad iz Srbije za oblast muzika, a Zorica Jović je šef tima za saradnju sa UNESKOM. Rukovodilac je projekta „Staro, staro mi dajte što miriše na suv bosiljak” po konkursu Ministarstva kulture i informisanja „Gradovi u fokusu 2020”, kao i projekta „Vranjskom kaldrmom”, po konkursu Ministarstva kulture. Udata je i majka dvoje dece, sina i ćerke.

Na mestu zamenika predsednika Skupštine imenovan je Dragan Mihajlović, diplomirani pravnik. Funkciju sekretara Skupštine grada u narednom četvorogodišnjem mandatu obavljaće Jelena Maksić, master pravnik iz Vranja, a zamenika sekretara Skupštine grada Dragan Jovanović, diplomirani pravnik.