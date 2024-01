NOVI POZIV ZA SEOSKE KUĆE: Stambeno zbrinjavanje u paraćinskoj opštini

MINISTARSTVO za brigu o selu raspisalo je novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava do 1,2 miliona dinara za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, pa je Opštinska stambena agencija u Paraćinu (OSA) pozvala zainteresovane koji ispunjavaju uslove da se jave.

Tomislav Cvetković, pomoćnik direktora OSA, ističe da korisnik treba sam da pronađe odgovarajuću kuću, a od agencije će dobiti svu tehničku i drugu stručnu pomoć. Do sada je putem ovog konkursa u paraćinskim selima stambeno zbrinuto 28 porodica i pojedinaca, što je najveći broj u centralnoj Srbiji. Konkurs traje do utroška budžetskih sredstava, a najkasnije do 1. novembra.