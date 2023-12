“DOČEK“ MENJA REŽIM SAOBRAĆAJA : Bogat program za Novogodišnju noć u Podgrađu Petrovaradnske tvrđave

PROGRAM „Dočeka“, kojim će Novi Sad sedmu godinu zaredom u Novu godinu ući uz nesvakidašnji umetnički i produkcijski program, što čini jedinstven Doček u Evropi, u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, počeće 31. decembra u 17 časova trećim izdanjem Tesla svetlosne galerije.

EPK

Ta, posebna galerija, biće postavljena u Podgrađu, tunelu, kod Sata, u parku na Petrovaradinskoj tvrđavi i u Planetarijumu.

- Inspirisani Teslinim privatnim životom, umetnici Monika Bilbija Ponjavić, Miloš Martinov, Tijana Jevrić, Ivana Janošev i holandski artisti Alex Prooper i Simone van Dam, uz studentkinju Milicu Blešić sa Akademije umetnosti i Jovanu Dugonjić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, kroz igru svetla i zvuka, interaktivne audio-vizuelne umetničke instalacije, stvoriće potpuno novi ambijent baroknog dragulja Novog Sada- ističu organizatori „Dočeka“.

Na tri scene, evropski, regionalni i domaći izvođači donose raznolikost muzičkih žanrova. Na glavnoj sceni ispred Beogradske kapije u 20:23 časa, program otvara ABBA RING, a nakon njih koncerte će održati Buč Kesidi u 22 časa, zatim bend Ljubičice od 23 časa, dok će program na toj bini zatvoriti Kiril Džajkovski & TK Vonder čiji nastup počinje u 23:45.

Na sceni smeštenoj na Trgu prote Mihaldžića od 22 časa publika će slušati Elemental, a od 23:30 Partibrejkers.

Na sceni u Štrosmajerovoj ulici nastupiće DJ Frenk Rodžer i DJ Dejan Milićević u 21:30. Ulaz na programe 31. decembra u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave je slobodan, a za posetioce će biti obezbeđeni punktovi sa pićem i hranom, kao i mobilni toaleti.

Najbolji evropski trend brend, Doček, obuhvata proslavu dve Nove godine, pa će tako u Podgrađu, 31. decembra, posetioci moći da nabave svoje ulaznice za koncerte 13. januara, na prodajnom mestu na Trgu Prote Mihaldžića.

Autobusi

Zbog organizacije i realizacije Dočeka doći će do privremene zabrane saobraćaja u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, odnosno u Beogradskoj ulici, od Trga vladike Nikolaja do pristupnog puta za tvrđavu, u Štrosmajerovoj ulici, Ulici prote Mihaldžića, Vladimira Nazora i Ulici Lisinskog, kao i zatvaranje dela parkinga na gornjem platou Petrovaradinske tvrđave, u Petrovaradinu. Zbog privremene zabrane odvijanja saobraćaja, biće izmenjene i trase autobuskih linija 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 63 i 64. Privremena izmena režima saobraćaja važi od 29. decembra ove godine od 7 časova, pa do 2. januara 2024. godine do 18 časova.