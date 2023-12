DAJTE KRV, SPASITE NEKOME ŽIVOT: Mobilne ekipe Zavoda za transfuziju kirvi Vojvodine na terenu

DOBROVOLjNI davaoci krvi i oni koji to žele da postanu i naredne nedelje mogu donirati dragocenu tečnost, a mobilne ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće na terenu širom Vojvodine.

FOTO: Lj.P.

U ponedeljak, 11. decembra krv će moći dobrovoljno dadaju građani Inđije, a mobilna ekipa biće u Domu zdravlja od 8 do 12 sati, u Kuli u Crvenom krstu od 8 do 12 sati i u Kikindi u Crvenom krstu od 8.30 do 13 sati.

Narednog dana, u utorak 12. decembra, mobilne ekipe biće u Vršcu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Pančevu u petrohemiji od 8.30 do 12 sati i u Vrbasu u Crvenom krstu od 8 do 11 sati.

Sutradan, u sredu, 13. decembra, krv će moći da doniraju građani pančeva, a mobilna ekipa biće u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Zrenjaninu u mesnoj zajednici Bagljaš od 8 do 12 sati, a u Novom Sadu u Maksbetu od 9 do 14 sati.

U četvrtak, 14. decembra, priliku da pokažu humanost imaće građani Sente, a mobilna ekipa biće u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Zrenjaninu u Medicinskoj školi od 8 do 12 sati, u Srbobranu u Pozorištancu od 8 do 12 sati i u Beočinu u Sportskom centru od 8 do 11 sati.

U petak, 15. decembra, mobilne ekipe biće u Adi u Crvenom krstu od 8.30 do 11 sati u Novom bečeju u Domu penzionera od 9 do 12 sati i u Stajićevu u Mesnoj zajednici od 13 do 15 časova.