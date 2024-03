ŠOKANTAN OBRT: Dečko Arine Sabalenke se nije ubio?!

Čuveni beloruski hokejaš Konstantin Koljcov (42) se, izgleda, nije ubio - najnovije su vesti vezane za momka druge teniserke sveta Arine Sabalenke.

Podsetimo, Koljcov se pridružio u Majamiju Sabalenki, i najpre je do medija stigao podatak da je verovatni uzrok njegove naprasne smrti tromboembolija pluća.

Ali, za razliku od te vesti koje su javili mediji Belorusiji, policija Majamija je za "Dejli mejl" rekla da je pomoćnog trener Salavat Julajeva, "oduzeo sebi život", i to na prilično jeziv način, o čemu su vas "Novosti" već izvestile.

Međutim, beloruski mediji imaju drugačije informacije.

Julija Mihajlova, bivša žena Koljcova, sa kojim ima troje dece, otkrila je nove, važne detalje u intervjuu za "Zerkalo".

Prvo je rekla da je njen bivši suprug pao sa čak 23. sprata, a onda je dodala i sledeće:

"Najverovatnije, on je bio veoma pijan. Nažalost, ponekad se to dešava hokejašima. U sobi u kojoj je odsedao policija je pronašla prazne flaše (alkohola). Bio je tu balkon koji je gledao ka okeanu. Verovatno Konstantin nije bio pažljiv", uverena je ona.

Na tome se nije zaustavila.

"Mi i dalje imamo stari porodični kompujter na kome je njegov mejl. Znala sam mu lozinke i otvorila nekoliko poruka iz elektronske pošte. Konstantin je već bio rezervisao apartmane i na nekim drugim lokacijama (za dane koji tek predstoje). To su bile rezervacije, nije ništa plaćeno. Ali, uzeo je rent-a-kar vozilo na duže vreme", ističe Mihajlova.

Ona je tome dodala da nije bilo nikakvih oproštajnih poruka i istakla sledeće:

"To me sve navodi da nije želeo da umre. Naravno, svašta može čoveku da prođe kroz glavu u nekom trenutku, ali nije bilo nikakvih naznaka da će do tragedije doći".

Naglašavajući da njihovo troje dece (imaju 18, 16 i pet godina) "polako spoznaju da su izgubili oca", osvrnula se i na odnos sa Sabalenkom:

"Ona je fina devojka. Ja jesam volela Konstantina veoma mnogo, ali Sabalenka se prema mojoj deci odnosila lepo i imam normalan stav prema njoj".

Podsetimo, Arina Sabalenka je rešila da ipak zaigra na turniru u Majamiju, ali neće se obraćati javnosti.

Podsetimo, legendarni hokejaš je bio učesnik Zimskih olimpijskih igara i 2002. i 2010. godine.

Što se klupske karijere tiče, promenio je nekoliko ekipe u KHL-u, a nastupao je i za Pitsburg pingvinse u NHL-u.

