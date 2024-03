"NISAM NEPOBEDIV"! Janik Siner i dalje čvrsto na zemlji

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se prošle noći u osminu finala masters turnira u Indijan Velsu, pošto je pobedio Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 6:3, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Treći teniser sveta je do pobede stigao posle samo sat i 14 minuta igre. Bila je ovo 13. pobeda Sinera u 2024. godini.

"Nisam nepobediv, samo sam dobro pripremljen. Radim veoma naporno kako bih bio u ovoj poziciji. Imam samopouzdanja, ali to može brzo da krene u pogrešnom pravcu. Nadam se da ću nastaviti seriju koliko god je to moguće, ali sve bi moglo da se završi za dva dana. Moji rivali me sada bolje poznaju", rekao je Siner.

Naredni rival 22-godišnjeg Sinera u Indijan Velsu biče Amerikanac Ben Šelton koji je slavio protiv Argentinaca Fransiska Serundola sa 7:6, 3:6, 7:6.

