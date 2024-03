SVI SU MU KRIVI: Mari završio učešće u Indijan Velsu

Britanski teniser, Endi Mari završio je svoje učešće na mastersu u Indijan Velsu u drugoj rundi poražom od petog igrača sveta Andreja Rubljova rezultatom 2:0 po setovima 7:6, 6:1.

Foto: Profimedia

Rezultat je donekle bio i očekivan, ali od skora postavlja se čeasto pitanje njegovog kraja igračke karijere tj odlaska u penziju.

Bez obzira na to što je poručio da će ove godine završiti karijeru, verovatno posle Olimpijskih igara ili možda čak US Opena, zaređao je i poraze tako da nije čudno što je malo nervozan.

- Osećam se kao da me niko ne sluša. Mislim, da, planiram da završim na leto. Ne znam šta više mogu , ne znam šta bih još trebalo da kažem. Pitaju me o tome već, 18 meseci ili tako nešto, i očigledno je to nešto o čemu sam razmišljao, ali, znate, nisam doneo odluku. Kada sam odlučio da se povučem to sam i rekao i niko to ne sluša. Tako da stvarno ne razumem zašto me stalno pitaju, da budem iskren - rekao je Mari.

Endiju je baš to i zasmetalo, pa je rešio da o svom povlačenju više ne priča dok taj trenutam i ne dođe.

- Neću više da pričam o tome, od sada do trenutka kada dođe vreme da bi trebalo da prestanem - rekao je Mari za kraj.

