ALKARAZ OŠTAR: "Mnogi igrači protiv mene igraju nabolji tenis"

Španski teniser, Karlos Alkaras u poslednje vreme pravi nešto slabije rezultate.

FOTO: Tanjug/AP

Momak iz Mursije ne zna za titulu od Vimbldona, što stavlja dodatni pritisak na njega.

- Posle Vimbldona sam imao prilično dobru američku turneju – finale u Sinsinatiju, polufinale US opena. To su dobri rezultati. Ali, posle toga sam se malo mučio sa svojim tenisom, uživanjem na terenu. Ne opterećuje me što toliko dugo nemam titulu ili finale - rekao je Alkaras.

Alkaras oseća da je obeležen kao meta.

- Mnogim igračima sam meta i svaki put kad se suočim sa njima, oni pokazuju najbolji nivo - istakao je Karlos.

Mada mu stvara i pritisak sa tim što ga svrstavaju među najbolje, kao i glavnog branioca tituke, ali pokušava da savlada i tu prepreku.

- Mnogo je očekivanja i buke, verovatno je teško nositi se sa tim. Trudim se da ne razmišljam o tome. Trudim se da se klonim toga. Ali, ponekad je teško, mnogo mečeva, ljudi, rekao bih da mi to najteže pada - rekao je Alkaras .

Alkaras će u drugom kolu Indijan Velsa igrati protiv Italijana Matea Arnaldija.

