NADAL NE RAZMIŠLJA O PENZIJI: Želim da uživam, razmatram nastup u Indijan Velsu

RAFAEL Nadal i Karlos Alkaraz odigraće ove nedelje od 22 sata u Las Vegasu egzibicioni meč. Iskusni Španac je pre duela istakao da još uvek ne razmišlja da se povuče.

"Bik sa Majorke" je ove sezone odigrao samo turnir u Brizbejnu gde je stigao do četvrtfinala. Iako sve više priča o njegovom povlačenju, on o tome uopšte ne razmišlja.

- Neću još da kažem zbogom, jer bi to onda značilo da više ne igram. Kako sam zamišljao oproštaj? U prvo vreme, nisam ni mislio o tome, jer bi to značilo da sam bliže tome. To nisam imao na umu. Voleo bih svakako da kažem zbogom, dok se takmičim i uživam na terenu. Hoće li biti tako ili ne pokazaće vreme. Očigledno je da su mi protekli meseci i nedelje pokazali da je sve komplikovano. Ima treutaka kada je teško rukovoditi svime. Pre dve nedelje kad nisam mogao da odem u Dohu, bio je to novi udarac, ali tu smo gde smo. Daću sebi priliku da malo više uživam u svemu - rekao je Nadal.

Osvajač 22 grend slem titule je otkrio i kakvi su mu naredni planovi.

- U ovom trenutku, razmatram da igram u Indijan Velsu. Voleo bih da igram i u Monte Karlu. U ovoj tački karijere, moram da analiziram kako sam u svakom trenutku, kako se osećam i gde najviše želim da igram. Trudiću se da uradim ono što je bolje za mene, da ispunim svoje ciljeve uz neke šanse. Želim da radim stvari koje sam oduvek voleo. Želim da budem srećan - zaključio je Rafa.

Podsetimo, turnir u Indijan Velsu na programu je od 6. do 17. marta.

