KAKAV PREOKRET I TENIS MEDVEDEVA! Zverev bio na korak od finala, a onda je Rus ubacio u ''višu'' brzinu i zakazao duel sa Sinerom

RUSKI teniser Danil Medvedev plasirao se u finale Australijan opena i tamo će se sastati sa Italijanom Janikom Sinerom, koji je ranije danas eliminisao Novaka Đokovića.

Treći teniser sveta pobedio je Nemca Aleksandra Zvereva, sa 3:2. Slavio je nakon velike borbe i fantastičnog preokreta, a po setovima je bilo (5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3).

Ovo može da bude veliki udarac za Sašu Zvereva, koji je ponovo ispustio dva seta prednosti. Na Ju-Es openu 2020. godine u finalu je poveo protiv Tima 2:0 i činilo se da će bez problema stići do prve grend slem titule, međutim, onda se totalno ''raspao'' i prepustio protivniku da podigne pehar.

Sada mu se to ponovo desilo, ovog puta u polufinalu, ali i danas je delovao dominantno i ništa nije slutilo na to da će Medvedev doći do meča za novi grend slem.

Medvedev će u nedelju igrati svoje šesto grend slem finale, treće u Melburnu, i napašće drugu titulu, a prvu u Australiji. Jedini GS trofej uzeo je 2021. na Ju-Es openu. Siner je prvi put ušao u finale nekog grend slema.

