SKANDAL! Srpski reprezentativac izbačen iz sporta zbog kokaina

20. 05. 2026. u 05:50

KAO boma odjeknula je juče vest da je srpski sportista koristio kokain!

СКАНДАЛ! Српски репрезентативац избачен из спорта због кокаина

MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Naime, reprezentativac Srbije u atletici Ivan Garaj suspendovan je na tri meseca zbog korišćenja kokaina, potvrđeno je u objavama Srpskog atletskog saveza i Antidoping agencije Srbije.

Disciplinska komisija donela je odluku nakon što je atletičar priznao upotrebu narkotika van takmičarskog perioda.

U saopštenju Srpskog atletskog saveza detaljno je navedeno kako je došlo do prekršaja.

- Atletičar Ivan Garaj priznao upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je dana 23. 2. 2026. godine oko 23 časa konzumirao kokain u pet doza sa 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice“, stoji u saopštenju SAS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garaju je izrečena tromesečna suspenzija, a kazna je zvanično počela da teče od 20. marta.

Atletičar koji nastupa u disciplinama bacanje kugle i bacanje diska tokom karijere ostvario je nekoliko zapaženih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni. Osvojio je bronzanu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, dok je prošle godine bio vicešampion Kupa Srbije u Kruševcu.

Takođe, 2023. godine stigao je do zlata na prvenstvu Vojvodine, a još ranije, 2015. godine, nastupao je za reprezentaciju Srbije na Balkanskom prvenstvu u rumunskom Piteštiju.

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

