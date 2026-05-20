SKANDAL! Srpski reprezentativac izbačen iz sporta zbog kokaina
KAO boma odjeknula je juče vest da je srpski sportista koristio kokain!
Naime, reprezentativac Srbije u atletici Ivan Garaj suspendovan je na tri meseca zbog korišćenja kokaina, potvrđeno je u objavama Srpskog atletskog saveza i Antidoping agencije Srbije.
Disciplinska komisija donela je odluku nakon što je atletičar priznao upotrebu narkotika van takmičarskog perioda.
U saopštenju Srpskog atletskog saveza detaljno je navedeno kako je došlo do prekršaja.
- Atletičar Ivan Garaj priznao upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je dana 23. 2. 2026. godine oko 23 časa konzumirao kokain u pet doza sa 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice“, stoji u saopštenju SAS.
Garaju je izrečena tromesečna suspenzija, a kazna je zvanično počela da teče od 20. marta.
Atletičar koji nastupa u disciplinama bacanje kugle i bacanje diska tokom karijere ostvario je nekoliko zapaženih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni. Osvojio je bronzanu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, dok je prošle godine bio vicešampion Kupa Srbije u Kruševcu.
Takođe, 2023. godine stigao je do zlata na prvenstvu Vojvodine, a još ranije, 2015. godine, nastupao je za reprezentaciju Srbije na Balkanskom prvenstvu u rumunskom Piteštiju.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PA, DOKLE VIŠE? Još jedan Srbin neće da igra za Srbiju
20. 05. 2026. u 06:33
TENIS OVO NE PAMTI! Novak Đoković gleda i ne veruje šta se desilo pred Rolan Garosa
20. 05. 2026. u 06:14
EPILOG VELIKE DRAME? Totenhem bi večeras na "Stamford bridžu" mogao da obezbedi opstanak u Premijer ligi
STRESNA sezona"pevaca" trebala bi imati "srećan" kraj, a opstanak bi mogli da obezbede protiv jednog od najvećih rivala, Čelsija, koji će ih ugostiti od 21.15 na "Stamford bridžu".
19. 05. 2026. u 07:30
ROLANDO NOVI SELEKTOR ALBANIJE! I sami Albanci u šoku
Najnovije vesti iz fudbala stižu iz Albanije.
19. 05. 2026. u 19:48
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)