RUSIJA HITNO ODREAGOVALA: Posle neviđenog skandala, Kremlj "iz svih oružja" raspalio po čelnicima svetskog sporta

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti vezane za Olimpijske igre "Pariz 2024" ne da nisu naivne, već je ruska država reagovala "na više frontova".

No, krenimo redom.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na početku treće godine ovog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su napetija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Podsetimo, nakon izbijanja rata u Ukrajini, ruskim i beloruskim sportistima zabranjeno je da se takmiče na međunarodnom nivou, ali prošle godine ta kazna je ublažena i dozvoljeno je takmičenje u individualnim sportovima, bez zastave, grba i himne. Međutim, postoje još neke prepreke koje Rusi moraju da prebrode da bi učestovali na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu (gde neće smeti da učestvuju u svečanoj ceremoniji otvaranja, gde im se neće upisivati osvojene medalje na tablici osvajač, a gde će morati da nastupaju u tirkiznoj opremi).

O tome, ali i nekim drugim stvarima, predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), Tomas Bah - pričao je u jednom razgovoru za koji nije znao da se snima i za koji nije imao predstavu "ko je sa druge strane žice".

Tomas Bah, predsednik MOK-a / Foto: N.Paraušić

"Novosti" su vas već izvestile kako su dva čuvena ruska "zabavljača", Vovek i Leksus, koji su se proslavili razgovarajući sa brojnim poznatim svetskim ličnostima (a lažno se predstavljajući, da bi došli do podataka koje su potom javno objavljivali), uspeli su da zakažu i "razgovor jednog visokog afričkog političkog zvaničnika" sa predsednikom MOK-a. I, tom prilikom otkrili su nešto zbog čega je i Kremlj danas reagovao.

Ponajviše zbog sledećeg:

Skandalozni deo razgovora, zbog kog je i Rusija reagovala

Tomas Bah je vrlo otvoreno rekao da su sportske sankcije protiv Rusije - političke prirode. Bez uvijanja, iskreno.

- Mi kažnjavamo one koji su odgovorni za ono što se sada dešava. Neće, dakle, biti ruske himne, ne mogu zastavu da podignu... Ruski olimpijski komitet, nakon što smo ih suspendovali, reagovao je nekim agresivnim izjavama da je to diskriminacija, fašizam - započeo je Bah.

A kako se približavaju pariske Olimpijske igre, Bah je otkrio da je Međunarodni olimpijski komitet, na čijem je čelu, angažovao Ukrajince da prate šta ruski sportisti govore:

- Ako se (ruski) sportista negde pojavi sa spornim izjavama (da podržava rat u Ukrajini), ne može da učestvuje na Igrama. Imamo posebni nadzornu komisiju koja se time bavi. Ti ljudi prate internet, medije, javna istupanja. Čak smo ponudili ukrajinskoj strani, i to ne samo ponudili, već od njih zatražili da nam oni dostavljaju informacije o ponašanjima ruskih sportista i sportskih zvaničnika - istakao je Bah.

Reakcija Kremlja

Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije, Vladimira Putina, ovako se obratio javnosti na tu temu:

- Nespremnost i nevoljnost čelnih ljudi Međunarodnog olimpijskog komiteta da sebe udalje od politike nanosi štetu olimpijskom pokretu - počeo je Peskov.

Potom se osvrnuo na pomenute izjave Baha o nadgledanju onog što pričaju ruski sportisti:

- Da postoji neka komisija koja bi nadgledala različite izjave, kako se politika ne bi umešala u sport, a to se tiče svih, onda bi bilo moguće razumeti zašto je takva komisija formirana. Ali, ako ova komisija, unutar MOK-a, funkcioniše tako što prati samo ruske sportiste, onda je to teško shvatljivo. To nedvosmisleno protivureči principima takozvne "olimpijske porodice" - naglasio je Putinov portparol.

Vladimir Putin i Dmitrij Peskov / Foto: Profimedia

On je rekao da nijanse jesu važne, a da je nemoguće saglasiti se sa uzurpacijom prava na bavljenje sportom.

- Mi, naravno, ne možemo da se saglasimo sa stavovima gospodina Baha o planovima Rusije da organizuje velike sportske međunarodne događaje, jer su ti stavovi takva uzurpacija prava na sport, na sporski duh, da je to svima neprihvatljivo. A i, uopšte, pretpostavljam da je (svima razumnima) neprihvatljivo to odbijanje prvog čoveka Međunarodnog olimpijskog komiteta da sebe odvoji od politike. To je ono što nanosi glavnu štetu olimpijskom pokretu - istakao je Peskov.

To nisu jedine reči iz Kremlja koje su stigle na račun predsednika MOK-a.

I portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, Marija Zaharova, ove srede je oštro reagovala.

Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova / Foto: Profimedia/Ilustracija

Ona je pozvala da se hitno započne istraga oko pomenutih postupka Baha kao čelnika MOK-a, "a u suprotnom je olimpizam u opasnosti da se dezintegriše".

- Oni to (istragu) moraju da sprovedu. U suprotnom, celokupan olimpijski pokret će se raspasti pred očima čovečanstva i neće biti moguće opet ga sastaviti - naglasila je ona.

Tome je dodala i sledeće:

- Prvi čovek MOK-a Tomas Bah diskredituje svetski sport i olimpijska takmičenja - zaključila je Zaharova.

