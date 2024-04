SMEDEREVAC MATEJA DAKSEROVIĆ ČLAN KLUBA „FANATIK“ ZLATAN NA EVROPSKOM MMA TURNIRU: Tri medalje mladih za Srbiju

Tim Srbije započeo je Evropsko prvenstvo u MMA sa izvanrednim rezultatima, osvojene su tri medalje u kategoriji mladih -zlatna, srebrna i bronzana

MMA Fanatik

Najveći uspeh postigao je Mateja Dakserović, član Fanatik kluba iz Smedereva, koji je dominirao u tri borbe do finala u kategoriji do 72 kg. Sve tri borbe završio je pre nego što su sudije donele odluku, i to spektakularnim završnicama "armbar" i " RNC - rear naked choke".

Vladimir Ostojić u kategoriji do 77kg član Constriktor kluba iz Kule Srbiji je doneo srebrnu medalju, Stevo Pilipović, član MMA Fanatik kluba iz Smedereva doneo je Srbiji prvu bronzanu medalju na ovom Evropskom prvenstvu u kategoriji do 44kg.

Ovi rezultati sjajan su početak i za novog selektora mlađih selekcija, Nikole Vasiljevića.

