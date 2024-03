OGROMNA ČAST: Srbija domaćin evropskog MMA prvenstva

Evropski MMA šampionat održaće se od 29. marta do 6. aprila u hali “Ranko Žeravica” u Novom Beogradu.

FOTO: Tanjug

Predsednik MMA Saveza Luka Nikolić najavljuje da će Srbija opravdati poverenje i ponovo se potvrditi kao sjajan organizator velikih takmičenja.

- Kada sam u jesen 2020. godine odlučio da preuzmem MMA Savez Srbije, a nedugo zatim postao predsednik, znao sam kakav posao me čeka, da od sporta koji važi za tuču kod našeg naroda, moram da napravim sliku da je to viteška borba, da su te devojke i ti momci van oktagona prijatelji, a pogotovo da u Srbiji ima i te kako kvalitetnih boraca. Uz veliki trud sam sa ekipom koja je uvek uz mene u Savezu, kao i ljudima sa strane koji su prepoznali rad i kvalitet i daju nam veliku podršku, uspeo da napravim sve to - rekao je Nikolić.

Dodaje da je počastvovan time što je evropska i svetska MMA federacija prepoznala Srbiju kao odličnog partnera.

- Neću da krijem da mi prija to što su i svetska i evropska MMA federacija poklonili poverenje baš Srbiji za sve događaje koje smo organizovali u našoj zemlji. Verujte, EP će biti za stepenik više po kvalitetu od svega dosad, Srbija će da se ponosi MMA sportom, naglašava Nikolić. Počeli smo da donosimo medalje sa najvećih takmičenja, o MMA se priča i piše, deca se upisuju na treninge - to je poenta cele priče - dodao je on.

Veruje predsednik saveza u medalje.

- Iskreno, verujem da ćemo se okititi medaljama i na predstojećem šampionatu u Beogradu. Za srpsku reprezentaciju nastupiće najbolji borci, pobednici sa nedavno završenog državnog prvenstva u Požarevcu - zaključio je Nikolić.

