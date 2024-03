NIKOLA TRN U OKU: "Kada igraju protiv nas, hoće da nas unište"

Veliki trener, bivši odbojkaš i kapiten muške odbojkaške reprezentacije, Nikola Grbić, prvi čovek na klupi Poljske, ponovo u žiži interesovanja.

Foto: Profimedia

Malo po malo, selektor Poljske, Nikola Grbić, krajnje otvoreno komentariše kada planira okupljanje tima krajem aprila, a zatim pravi pometnju na temu Olimpijskih igara u Parizu i osvajanja medalje koja se sada nekako sama nameće. Ono što Nikolu Grbića jedino zanima u ovom trenutku jeste zdravlje njegovih igrača i eventualne povrede. Da li će biti svi spremni i orni za rad.

- Samo zdravlje mi je važno. Svi nas smatraju favoritima, svi misle da ćemo pobediti na Igrama u Parizu. I ne govorim samo o ljudima u Poljskoj i njihovim očekivanjima. Tako je i u svetskoj odbojci. Čujem to od trenera drugih timova, drugih saveza. Uvek je lakše pristupiti turniru ili sličnoj stresnoj situaciji, a da ne budete u centru pažnje. Uvek čujem od drugih mi smo autsajderi. Ne mislite na nas, mislite na Poljsku, oni su najbolji. Ali kada igraju protiv nas, svi samo pokušavaju da nas unište – rekao je Nikola Grbić, kako pišu poljski mediji.

Ipak, i na tu "stranu medalje” je spreman. Zna kako je igrati na velikim takmičenjima poput Olimpiskih igara i koji to pritisak nosi.

- To je pritisak na koji smo navikli. Ne obraćam mnogo pažnje na to jer me nije briga. Da bismo se takmičili i igrali na najvišem nivou, moramo da budemo zdravi. Moramo da budemo zdravi da bismo trenirali, samo ako smo u stanju da radimo vredno i intenzivno, možemo da budemo spremni da se borimo za najviše ciljeve. Ne kažem da ćemo pobediti, već ako ostanemo zdravi i radimo vredno kao prošle sezone, to će nam dati nadu da se takmičimo sa vrhunskim timovima – jasan je Grbića.

