LEGENDE RINGA NISU ZABORAVLJENE: Jubilej - Bokserski klub Kablovi iz Jagodine obeležio sedam decenija izuzetno uspešnog rada

BOKSERSKI asovi, njihovi treneri, sudije i oni koji su se nesebično dali da BK Kablovi postane jedan od najuspešnijih sportskih kolektiva svih vremena u Pomoravskom okrugu i jedan od najboljih bokserskih klubova u istoriji ovog sporta na teritoriji bivše Jugoslavije, obeležili su vredan jubilej - sedam decenija rada.

Počeli su bez ičega zahvaljujući velikom entuzijasti i bokserskom asu Borivoju Đuričinu, koji je okupio omladince koji su želeli da se bave ovim sportom. Prve rukavice i ostale rekvizite obezbedio je BK Radnički iz Niša, te su Kablovi 9. februara 1954. godine registrovani u niškom podsavezu. Uskoro je formirano rukovodstvo kluba, pa je počeo i priliv sredstava, a prvi donator bila je Fabrika "Kablovi" sa ondašnjih 30.000 dinara.

- Zlatno vreme kluba bilo je sedamdesetih godina prošlog veka, kada smo dva puta bili vicešampioni bivše Jugoslavije. Finale bivše Jugoslavije između Slavije iz Banjaluke i Kablova oborilo je rekord po broju gledalaca na otvorenom - 25.000 pod Đurđevim brdom, koji nijedan sport ne može da obori. Drugi rekord, 20.000 gledalaca, bio je na meču sa Radničkim iz Kragujevca, a treći, 15.000 gledalaca, sa Prištinom iz Prištine. Gledaoci iz čitavog regiona, pa čak i rudari sa zastavama iz Aleksinca, dolazili su da bodre Kablove. Tada se boksovalo iz ljubavi - seća se za "Novosti" Jugoslav Radovanović, predsednik BK Kablovi.

Bratislav Filipović, predsednik Skupštine BK Kablovi dodaje da je jubilej značajan za celu Jagodinu i da je okupio sve koji su dali deo sebe ovom klubu, koji i dalje živi zahvaljujući njima.

- Boks je život. Sport koji stvara ljude. Od mene je napravio iskrenog čoveka takmičarskog duha. Omogućio mi je da budem srećan. Sećam se sa kojim žarom sam se borio, kako sam davao maksimum. Svi mečevi su mi podjednako dragi, ali bih izdvojio meč protiv Korejca u polufinalu takmičenja "Zlatna rukavica" u Kraljevu. Bio sam na ivici da prekinem meč, jer je protivnik bio mnogo jači. Nisam odustao i osvojio sam "Zlatnu rukavicu" - ponosno će Dragan Konovalov, vicešampion Evrope u perolakoj kategoriji i vicešampion Svetskog kupa.

- Kablovi su bili jedan od najboljih klubova u staroj Jugoslaviji. Imao sam oko 500 mečeva. Mnogo puta sam nokautirao protivnika, a najbrže za pet sekundi. Pamtim Evropsko takmičenje na kome sam pobedio Rumuna, pa Turčina, koji je "vedrio i oblačio". Boks je u to vreme bila prava umetnost - ocenjuje Đorđe Petronijević, osvajač bronzane medalje na Evropskom takmičenju u Torinu 1987. godine.

A na svečanosti povodom sedam decenija BK Kablovi najzaslužniji su nagrađeni plaketama za izuzetne zasluge i doprinos u razvoju boksa u Jagodini. Jedan od njih je i Dragan Marković Palma.

- Kad god odem u neku evropsku državu i dan-danas me pitaju za neku legendu boksa iz Jugoslavije. Tadašnjim bokserima bilo je veoma teško da pobeđuju i da postignu visoke uspehe u ovom sportu, jer je postojala takmičarska liga u kojoj su se borili protiv velikih imena, kao što je Mate Parlov - ocenio je Marković.

Jedan od najuspešnijih jugoslovenskih i srpskih boksera Tadija Kačar Markoviću je tom prilikom poklonio knjigu "Legende jugoslovenskog boksa - sedmorica veličanstvenih".

Iznedreno mnogo dobrih ljudi

ANDREA Janković, koji je aktivni sudija bio 40 godina, koji je već na samom početku karijere sudio velikim asovima stare Jugoslavije, a 1991. godine postao međunardoni sudija sa najvišim znanjem u svetu za amaterski boks, kaže da je tačno da je boks grub sport, ali i da je plemenita veština, u kome je borba ravnopravna - jedan na jedan.

- Boks je sudar dve ideje - boksera koji se trudi da napadne i zada udarac, a drugi da se odbrani i da ne primi udarac. Iznedrio je mnogo dobrih ljudi. Mnogi me pamte po tome što sam udario boksera. Diskvalifikovao sam ga, a on je prišao i udario me, što mnogi nisu videli. Onda sam ja udario njega, jer sam znao da sam sudio pošteno - navodi Janković za naš list.

Plejada velikih imena

PLEJADU vrsnih boksera činili su: Ljubiša Mehović, vicešampion Evrope u poluvelter kategoriji 1961. godine, Dragan Konovalov, Aleksandar Milenković, jedini osvajač omladinske zlatne rukavice u bivšoj Jugoslaviji, Vukašin Mehović, Mile Milanović, Miodrag Omerović, Radiša Nedeljković Ziza, reprezentativci Jugoslavije Dragan Todorović Kica, omladinski vicešampion Evrope Dejan Konovalov.

