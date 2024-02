ŽELE POBEDU NA RASTANKU: Vaterpolisti protiv Grčke u borbi za peto mesto na Svetskom prvenstvu

NISU klonuli duhom. Vaterpolisti su smogli snage da posle poraza u četvrtfinalu protiv Hrvatske (13:15) pronađu motiv da i bez kažnjenog Dušana Mandića u razigravanju za plasman od 5. do 8. mesta savladaju branioca titule, Mađarsku (11:10 - 5:2, 2:5, 2:1, 2:2) i zakažu za sutra (14.00) duel za peto mesto Grčkom. "Delfini" žele da makar pobedom završe učešće na SP u Dohi, gde su ostvarili najvažniji cilj, plasman na Olimpijske igre u Parizu.

FOTO: M. Vukadinović

- Bitan trijumf za nas, uvek je lepo kad pobedite. Velika je bol i žal za izgubljenim još jednim četvrtfinalem, ali šta da se radi, moramo da gledamo samo napred. Protiv Mađarske smo igrali hrabrije, smelije i na kraju smo zasluženo pobedili. To treba da nam bude podstrek za budućnost. Sledi duel sa Grčkom, prošlogodišnjim finalistom SP, sjajnom ekipom. Očekujem utakmicu kao i sa Mađarskom, nezvesnu do samog kraja - ističe u telefonskom razgovoru za "Novosti" Strahinja Rašović.

Đorđe Vučinić priznaje da nije lako igrati utakmice za plasman.

- Situacija sigurno nije najbolja posle poraza od Hrvatske u četvrtfinalu, u razigravanju smo prvo igrali sa Mađarskom, koja je prošle godine osvojila SP i ovde došla u najjačem sastavu. Rešeni smo ušli u meč, da se podignemo, pre svega zbog nas samih, jer će nam to mnogo značiti za dalje izazove. Bio je težak i iscrpljujući meč, ali smo od početka uspostavili neki ritam i toga smo se držali do kraja utakmice, a nije bilo oscilacija - naglašava as Novog Beograda.

Neće biti lako sutra ni protiv Grčke, koja nas je prošle godine u polufinalu SP u Fukuoki nadigrali.

- Mislim da treba da nastavimo i protiv Grčke. Grci su odlična ekipa, prošle godine su igrali finale SP. Reč je o jednoj uigranoj ekipi, koja je relativno mlada, a iskusna. Očekujem težak duel, daćemo sve od sebe da ostavimo što bolji utisak i ako bog da i da pobedimo - optimista je Vučinić.

RASPORED

OD 5. DO 8. MESTA

Crna Gora - Grčka 13:14 pp

Srbija - Mađarska 11:10

POLUFINALE

Španija - Italija 6:8

Hrvatska - Francuska 17:16 pp

SUBOTA - 17.2.

Za 7. mesto

Crna Gora - Mađarska 8.00

Za 5. mesto

Srbija - Grčka 14.00

Za bronzu

Španija - Francuska 9.30

FINALE

Italija - Hrvatska 15.30

