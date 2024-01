"KRUNA KARIJERE ĆE BITI PARIZ!" Srpski atletski savez proglasio najbolje, Ivana Španović najavila i "korišćenje trikova"

DILEME nije bilo - Ivana Španović i Elzan Bibić bili su najbolji atletičari Srbije u 2023. godini. Prigodnom ceremonijom, Srpski atletski savez proglasio je najuspešnije atletičare koji su obeležili prethodnih 12 meseci, uz nadu da će naše "kraljica sportova" i u ovoj Olimpijskoj godini nastaviti da beleži ogromne uspehe.

FOTO: M. Vukadinović

Najtrofenija dama domaće atletike, lane je ostvarila prvu zlatnu medalju na SP za našu državu, a sve je ukrasila broznom na EP u dvorani i petim peharom Dijamantske lige u karijeri. Ivana se zahvalila svima uz nadu da će i za godinu dana biti na istom mestu.

- Sigurna sam da će ovo biti jedna lepa godina, sa krunom u Parizu.Što se nadam da je ujedno kruna karijere. Sve što sada radimo je u ime tog cilja. Idemo polako, napravila sam malo dužu pauzu posle završetka sezone. Planiramo neko takmičenje u zimskom delu sezone, ako ne bude bola, to znači da ću biti na SP. Ako ne, nastavljamo pripreme za Pariz i to je jedina stvar koja me inspiriše da tada budem u najboljem izdanju - ističe Ivana.

Motivacije za zlato u Gradu svetlosti ne manjka, a bitan adut će biti i iskustvo.

- Meni se nijedna medalja nije slučajno desila. Sve se možda desilo sporije i duže, ali sam u glavi i fizički bila spremna, da je to moje vreme za medalje. To je dodatni izazov, da vidim dokle mogu. A to je znak pitanja i dalje, jer sam i u Budimpešti da sam mogla više od 7,14. Volela bih da mi se u Parizu sve skocka. Goran je kao i ja motivisan kao nikada do sada i ovo je kao da prvi put pokušavano da uradimo nešto. Sve trikove, svo znanje, sve što smo stekli svih ovih godina, pojedinačno, kao tim, gledaćemo da iskoristimo - konstatovala je Španovićeva.

Rame uz rame sa Šapnovićevom bio je i Elzan Bibić sa bronzom na dvoranskom EP i rušenjem čak tri državana rekorda na 1500, 3000 i milju.

- Prvi put sam pod ovakvom tremom jer sam pred ovakvim velikanima, hteo bih da se zahvalim čelnicima Srpskog atletskog saveza, čestitam i svim dobitnicima i nadam se da će ovo biti samo dodatni podstrek za sezonu koja je pred nama - naglasio je Bibić.

Ostali laureati

LAUREAT kao najbolji atletski klub u protekloj sezoni dobila je AK Vojvodina, dok je najuspešniji trener bio Goran Obradović. Najuspešnija mlađa pionirka Anđela Cvetković, mlađi pionir Mateja Aleksić, stariji pionir Strahinja Zdravković, starija pionirka Tara Vučković, starija pionirka Mina Mijatović, starija pionirka Zaria Kaličanin, mlađa juniorka Mina Stanković, mlađi junior Aldin Ćatović, starija juniorka Angelina Topić, stariji junior Jovan Stranić, mlađa seniorka Ivana Đurić, mlađi senior Emir Rovčanin.

Najbolja godina saveza

PREDSEDNIK Srpskog atletskog saveza i kandidat za novi četvrogodišnji mandat Veselin Jevrosimović ponosan je na učinjeno u proteklih 12 meseci.

- Mi smo u 2023. godini imali najbolju godinu u istoriju našeg Saveza. Ispred nas je zahtevna godina, gde smo mi domaćini na Svetskom prvenstvu u krosu, imamo Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre, predstoji nam izgradnja Atletskog stadiona, jer smo se kandidaovali za Evropsko prvenstvo 2028. godine - konstatovao je Jevrosimović.

