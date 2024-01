TUCAK RISKIRA SVOJE ZDRAVLJE: Poznati vaterpolo trener Dragan Matutinović otkrio da je hrvatskom selektoru ugrađen stent

VATERPOLISTI Hrvatske su baš moćni na svom bazenu. "Barakude" će se sutra (20.15) u finalu EP u Zagrebu sastati sa Špancima i pokušati da osvoje treću evropsku krunu. Poznati hrvatski trener Dragan Matutinović, koji je 90-ih godina prošlog veka stvorio jaku Španiju, otkrio je za portal "Indeks" da je selektoru Hrvatske Ivicu Tucaku ugrađen stent.

Foto: N.Paraušić

- Ivica Tucak dobro vodi ekipu na ovom turniru. On zna posao, to nije sporno, radi ga dobro već deset godina. Samo, sad su mu ugradili stent i ja se ne bih bavio ovim poslom na njegovom mesto. Ali to je njegov izbor. Riskira, ali svaka mu čast - rekao je za "Indeks" Matutinović.

