JAKE REČI TRENERA ZVEZDE Pobedio Partizan pa poručio: Crno-beli pokazali da srpska odbojka ima na koga da se osloni

CRVENA zvezda pobedila je aktuelnog šampiona u odbojci, Partizan, nakon preokreta 3:2, a nakon dramatičnog meča trener Zvezde Ivica Jevtić poslao je lepu poruku koja bi trebalo da postane svakodnevnica u sportu.

FOTO: OSS

Jevtić je prvi put bio akter "večitog debrija", a uz dozu sreće njegov tim uspeo je da slavi u ovom meču.

- Zbog ovoga ova utakmica i nosi epitet derbija. Uspeli smo dva dobijena seta da izgubimo... Baš zbog toga sam sad čuo na tribinama da smo mi ustvari trijumfovali 5:0, a ne 3:2, jer smo u ta dva seta sami sebe pobedili. Šalu na stranu. Ekipa Partizana je pokazala kvalitet i sasvim zasluženo su preokrenuli ta dva seta. Raduje što su to uspeli sa mladim snagama i što su pokazali da srpska odbojka ima na koga da se osloni. Isto tako moram da pohvalim i svoje momke, koji su se vratili i kad smo imali izgubljenu situaciju. To me najviše raduje jer nas u narednim nedeljama čekaju dve teške utakmice, tako da će nam ovo mnogo značiti za budućnost.

Pobeda u večitom derbiju znači malo više nego ostale...

- Sigurno da podiže samopouzdanje. Drugačija je glava kad se ne daj Bože izgubi, a drugačija kad se dobije. Onda se zaboravlja i na umor, sitne povrede i zbog toga može još više da raduje ova pobeda, poručio je Jevtić.

