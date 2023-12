"ORLOVI" JURE OLIMPIJSKU VIZU: Odbojkaši i odbojkašice saznali s kim će najverovatnije igrati u grupnoj fazi Lige nacija

NAŠE odbojkaške selekcije saznale su s kim će igrati u Ligi nacija 2024. Ni ove godine odbojkašice i odbojkaše nećemo gledati u Srbiji, a muškarcima je preliminarna faza presudna u borbi za odlazak na Olimpijske igre 2024. u Parizu. Cilj "orlova" je da odbrane deveto mesto na svetskoj rang-listi koje vodi u francusku prestonicu.

FOTO: FIVB

Muškarci će se za odlazak na finalni turnir boriti od 21. maja do 23. juna, a naši će igrati na turnirima u Rio de Žaneiru (21-26. maj), gde su sa Italijom, Iranom, Argentinom, Kubom, Japanom i Nemačkom, u Otavi (4-9. jun), gde igraju Kanada, Argentina, Italija, SAD, Holandija, Francuska i Kuba i u Ljubljani (18-23. jun), gde su Slovenija, Poljska, Turska, Italija, Kuba, Argentina i Bugarska. Podsetimo, tokom svakog vikenda svaka selekcija će odigrati četiri utakmice, ukupno 12, na F8 će prvih sedam i organizator.

Devojke će za razliku od muškaraca brusiti formu za olimpijski turnir. Srpkinje od 14. do 19. maja igraju u Rio de Žaneiru, gde su potencijali rivali Brazil, Kanada, SAD, Dominikanska Republika, Tajland, Kina i Koreja, od 28. maja do 2. juna u Arlingtonu (SAD), a mogući protivnici su SAD, Nemačka, Turska, Kanada, Poljska, Bugarska i Koreja, a od 11. do 16. juna u Japanu, gde su domaćin, Holandija, SAD, Kanada, Italija, Francuska i Koreja. Isto je pravilo kao kod muškaraca, a F8 je od 20. do 23. juna.

