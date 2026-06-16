GOTOVO JE! Partizan završio pojačanje, reprezentativac Crne Gore potpisao na tri godine

KK Partizan završio je veliko pojačanje za narednu sezonu!

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Kako prenosi specijalizovana stranica „pbg.news“, crno-beli su konačno dogovorili dolazak Kajla Olmana (27), jednog od najboljih igrača prošlogodišnjeg Evrokupa.

Američki bek potpisao je trogodišnji ugovor, uz klupsku opciju da odluči o aktiviranju treće godine saradnje.

U Humskoj je u toku ozbiljna rekonstrukcija tima pred novu sezonu. Promene su već počele, pošto su klub napustili Dvejn Vošington i Nik Kalates, dok se uskoro očekuje i zvanična promocija reprezentativca Srbije Nikole Tanaskovića. Nakon toga, red bi trebalo da dođe upravo na predstavljanje Kajla Olmana kao jednog od pojačanja za narednu takmičarsku godinu.

Košarkaš rođen u Bruklinu stiže iz Turk Telekoma, gde je iza sebe ostavio odličnu sezonu u Evrokupu. Bio je jedan od najzapaženijih igrača takmičenja sa prosekom od 14,3 poena, 2,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici, uz impresivnih 48 procenata šuta za tri poena. U Partizanu veruju da će značajno unaprediti organizaciju igre, a plan kluba je da uz njega i Karlika Džonsa angažuje još jednog plejmejkera.

Iako nema iskustvo igranja u Evroligi, Olman je već dokazano ime u evropskoj košarci. Visok je 191 centimetar, ima 28 godina i tokom karijere nastupao je za Lavrio, VEF Rigu, Pariz, Darušafaku, Bešiktaš i Turk Telekom. Takođe, bio je član reprezentacije Crne Gore na prethodnom Evropskom prvenstvu.

Najbolje partije karijere pružio je upravo u dresu Turk Telekoma, gde je sarađivao sa trenerom Erdemom Džanom, nekadašnjim dugogodišnjim pomoćnikom Željka Obradovića u Fenerbahčeu. U Ankari je stigao do polufinala Evrokupa, a njegove partije donele su mu mesto u idealnoj petorci takmičenja. Prosečno je beležio 14,4 poena i 3,6 asistencija po meču.