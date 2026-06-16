GOTOVO JE! Partizan završio pojačanje, reprezentativac Crne Gore potpisao na tri godine
KK Partizan završio je veliko pojačanje za narednu sezonu!
Kako prenosi specijalizovana stranica „pbg.news“, crno-beli su konačno dogovorili dolazak Kajla Olmana (27), jednog od najboljih igrača prošlogodišnjeg Evrokupa.
Američki bek potpisao je trogodišnji ugovor, uz klupsku opciju da odluči o aktiviranju treće godine saradnje.
U Humskoj je u toku ozbiljna rekonstrukcija tima pred novu sezonu. Promene su već počele, pošto su klub napustili Dvejn Vošington i Nik Kalates, dok se uskoro očekuje i zvanična promocija reprezentativca Srbije Nikole Tanaskovića. Nakon toga, red bi trebalo da dođe upravo na predstavljanje Kajla Olmana kao jednog od pojačanja za narednu takmičarsku godinu.
Košarkaš rođen u Bruklinu stiže iz Turk Telekoma, gde je iza sebe ostavio odličnu sezonu u Evrokupu. Bio je jedan od najzapaženijih igrača takmičenja sa prosekom od 14,3 poena, 2,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici, uz impresivnih 48 procenata šuta za tri poena. U Partizanu veruju da će značajno unaprediti organizaciju igre, a plan kluba je da uz njega i Karlika Džonsa angažuje još jednog plejmejkera.
Iako nema iskustvo igranja u Evroligi, Olman je već dokazano ime u evropskoj košarci. Visok je 191 centimetar, ima 28 godina i tokom karijere nastupao je za Lavrio, VEF Rigu, Pariz, Darušafaku, Bešiktaš i Turk Telekom. Takođe, bio je član reprezentacije Crne Gore na prethodnom Evropskom prvenstvu.
Najbolje partije karijere pružio je upravo u dresu Turk Telekoma, gde je sarađivao sa trenerom Erdemom Džanom, nekadašnjim dugogodišnjim pomoćnikom Željka Obradovića u Fenerbahčeu. U Ankari je stigao do polufinala Evrokupa, a njegove partije donele su mu mesto u idealnoj petorci takmičenja. Prosečno je beležio 14,4 poena i 3,6 asistencija po meču.
Preporučujemo
PRENOS, FRANCUSKA - SENEGAL: "Trikolori" pred ozbiljnim izazovom
16. 06. 2026. u 19:56
BRAVO, ADRIANA: Vilagoš pobedila na mitingu u Češkoj!
16. 06. 2026. u 18:59
PORAZ VEĆ NA STARTU TURNIRA: Miomir Kecmanović eliminisan u Haleu!
16. 06. 2026. u 18:19
ZVEZDA MISLI NA BUDUĆNOST: Talentovani defanzivac produžio ugovor sa crveno-belima!
16. 06. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL U DALASU: Holandija započinje avanuturu na Svetskom prvenstvu protiv uvek neugodnih "samuraja"
POSLE dugog čekanja, Holandija konačno započinje svoju avanturu na Svetskom prvenstvu 2026, a prva prepreka u grupi "F" biće uvek neugodni Japan (22.00). Duel na "AT&T stadionu" u Arlingtonu, Teksasu mogao bi odmah da pokaže koliko daleko obe selekcije mogu da doguraju na ovom turniru.
14. 06. 2026. u 08:00
ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!
Zelenortska Ostrva uspela su da odigraju nerešeno protiv Španije (0:0) i prirede ogromno iznenađenje u prvom kolu grupe H.
15. 06. 2026. u 19:56 >> 15:48
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)