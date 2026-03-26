SRBIN JE KOŠARKAŠKI BOG! Nikada niko pre Nikole Jokića ovo nije uradio!

Dok se svet još uvek oporavlja od košarkaške klinike koju je Nikola Jokić održao protiv Dalas Maveriksa, statističari su morali da otvore nove stranice istorije.

U noći koja će se dugo pamtiti u Somboru, Beogradu i Denveru, Nikola Jokić je zvanično postao prvi centar u istoriji NBA lige koji je podelio 6.000 asistencija!

Ovaj neverovatan jubilej nije samo suva brojka – to je potvrda da je momak iz Srbije definitivno i nepovratno promenio košarku onakvu kakvu smo poznavali decenijama.

Istorija je ispisana sredinom drugog kvartala. Pri rezultatu 48:49, dok je dvorana pulsirala u ritmu derbija, Jokić je još jednom demonstrirao svoju viziju. Hirurški preciznim dodavanjem uposlio je svog "partnera u zločinu", Džamala Mareja, koji je polaganjem doneo prednost Denveru, ali i krunisao Nikolin istorijski trenutak.

Nikola Jokic becomes the first center in NBA history to reach 6,000 career assists. — Real App (@realapp) March 26, 2026

Simbolika je bila savršena – Marej je meč završio sa neverovatna 53 poena, ali je upravo taj jedan koš na Nikolino dodavanje obezbedio obojici mesto u analima najjače lige sveta.

Dok su se nekada centri merili samo skokovima i blokadama, Jokić se ovim rezultatom izjednačio sa najvećim košarkaškim umovima koji su ikada kročili na parket, poput Medžika Džonsona ili Džona Stoktona, ali sa pozicije "petice".

Nikola Jokić više ne juri rekorde – rekordi jure njega. Sa tri MVP titule i sada 6.000 asistencija, srpski as ne samo da postavlja standarde za buduće generacije, već nas tera da se zapitamo: gde su granice čoveka koji košarku igra kao partiju šaha?



