PA, NE NJEGA DA LJUTITE! Nikola Jokić se iznervirao i "uništio" treći najbolji tim Istočne konferencije (VIDEO)

Nikola Jokić je nastavio sa NBA bravurama, a moć centra Denver nagetsa osetili su Klivlend kavalirsi: stigli su u Kolorado kao trećeplasirani tim Istočne konferencije - ispraćeni su rezultatom 130:101 u korist šampiona.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon prekjučerašnjeg bolnog poraza od Minesote, koji je zbacio Nagetse sa prvog mesta "zapada" i bacio ih na treće, srpski centar je, kada se o šutevima za dva poena radi, počeo loše nedeljni nastup - nijedan pogodak iz uvodna tri pokušaja, dok ga je čuvao Džeret Alen.

Ali, nije dugo trebalo dvostrukom MVP-u da se razigra.

Do kraja prve deonice je ubacio sedam poena, i to uz sedam skokova i četiri asistencije, što je bilo sasvim dovoljno da pogura ekipu ka vođstvu od 30:26 (i malo isprepada trenera Klivlenda, Džon-Blera Bikerstafa, neočekivanim dodavanjima)

Nervoze je, međutim, bilo.

I kod Jokića (recimo, na temu zašto je njemu "uvalio vruć krompir" Redži Džekson na kraju početne četvrtine, umesto da sam šutra, ali mnogo više kada bi ga Alen grlio i povukao na sebe, pa su obojica pala a nekim čudom Srbinu dosuđen prekršaj), a bilo je nervoze i kod domaće ekipe. Najviše u trenucima kada bi naš reprezentativac bio na klupi, a Kavalirsi preuzimali vođstvo.

Povratak vođe šampiona na parket bio je ujedno i povratak vrlo, vrlo rešenog Jokića. Ne baš "iznerviranog", ali - izuzetno rešenog.

Čim se vratio, počeo je na sebi svojstvene načine da proigrava saigrače. Čitavu "Bol arenu" na noge je digla njegova "odbojkaška asistencija" za mladog Kristijana Brauna ...

The pass and the bucket 👏 pic.twitter.com/XvLTwblLbV — Denver Nuggets (@nuggets) March 31, 2024

... a do velikog preaha je "iznervirani" Jokić branioca trona odveo od "minusa" do velikih 65:56, i to uz 14 poena, devet skokova, osam asistencija i jednu "krađu". Odlično su ga pratili i Koldvel-Poup sa četiri trojke iz pet pokušaja - ubacio je 14 poena, po 11 su dali Redži Džekson i Majkl Porter Džunior, dok je pomenuti Braun "sa klupe" doneo 18 poena više Denveru nego što je primljeno, dok je sam ubacio sedam.

A kako su Nagetsi fantastično otvorili drugo poluvreme (serijom 13:2 za 78:58, šutirajući pritom sa distance fantastičnih 13/18, odnosno 72,2%, bilo je jasno kako će se "provesti" treći najbolji tim "istoka" u Koloradu.

Već u trećoj četvrtini, na 5:06 do njenog završetka, srpski as je ostvario tripl-dabl (u tom trenutku - 18 poena, po 10 skokova i asistencija). To je učinio sjajnim proigravanjem svoje omiljene "mete", Erona Gordona, koji je atraktivno zakucao za 85:66.

Još deset do Medžika! Nikola Jokić je ostvario 128. tripl-dabl u ligaškom delu sezone, što je više nego dovoljno za četvrto mesto na "večnoj listi" NBA lige. Još deset mu nedostaje da dostigne učinak legendarnog Irvina "Medžika" Džonsona (138). Ispred su potom još samo Oskar Robertson (181) i Rasel Vestbruk (198). a iza Jokića - svi ostali, počev od Lebrona Džejmsa (111), te Džejsona Kida (107), Vilta Čembrlena (78)...

Činilo se da nema potrebe da se lider domaće ekipe vraća na parket pri ogromnom vođstvu, ali ga je trener Majkl Meloun vratio kada su se posle četiri minuta igre u četvrtoj deonici gosti "primakli" sa 27 na 20 razlike. Drama je, naravno, izostala, jer su se za nenadoknadivu prednost uveliko bili pobrinuli naš košarkaš i njegovi saigrači. Od njih, izvrstan utisak su ostavili Redži Džekson sa pet trojki iz pet pokušaja (ukupno 19 poena) i Kristijan Braun (10 poena, ali +26 mu je bio "plus/minus faktor"), dok je i Koldvel-Poup bio odličan u tom smislu, +35, uz 22 poena (trojke 6/9). Ipak, znalo se ko je prva zvezda Nagetsa, što je nova porcija fantastičnih Jokićevih asistencija potvrdila, na očaj nemoćnih Kavalirsa, a oduševljenje domaće publike. Put a little something extra on that https://t.co/ZSbIyIJBdC pic.twitter.com/APefrADa5b — Denver Nuggets (@nuggets) March 31, 2024 Your average Joker pass 🃏 pic.twitter.com/D2GKWCXDZv — Denver Nuggets (@nuggets) March 31, 2024

Look at this beautiful Nikola Jokić pass to KCP pic.twitter.com/oLUwF5Q70B — Tatiana (@Tatianaclinares) March 31, 2024

Nikola Jokić - statistika

"Uništviši" šestu najbolju odbranu lige, jer dok je on igrao - Denver je za ta 34 minuta dao 37 poena više nego što je primio, Nikola Jokić je meč završio sa učinkom 26 poena (šut za dva 10/16, za tri 1/2), 18 skokova, 16 asistencija, tri izgubljene lopte i jednom osvojenom.

Denver je, inače, ubacio čak 21 trojku na ovom meču, i to iz 33 pokušaja (preciznost od čak 63,6%, naspram gostujućih 8/25, tj. 32%).

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, prvo mesto je nedavnim trijumfom nad šampionom preuzela Minesota, i to sa učinkom 51-22, toliko ima i Oklahoma, dok je Denver sada na 52-23. Slede Los Anđeles klipersi sa 46-27, Nju Orleans sa 45-29, zatim posle devet pobeda u poslednjih deset mečeva šestoplasirani Dalas sa 44-29, te Feniks sa 43-31, Sakramento sa 42-31, Lejkersi sa 41-33, Golden Stejt sa 39-34 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 58-16, a za njim slede Milvoki sa 47-27, Klivlend sa 45-30, Njujork sa 44-29, Orlando sa 43-31, Indijana sa 42-333, Majami sa 40-33, Filadelfija sa 39-35, Čikago sa 35-39, Atlanta sa 34-40...

Kada opet igraju Nikola Jokić i Denver? Raspored utakmica:

Do kraja ligaškog dela sezone, Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

sreda 3. april - kod kuće protiv San Antonija od 3

petak, 5. 4. - u gostima protiv Los Anđeles Klipersa od 4

nedelja, 7. 4. - kod kuće protiv Altante od 3

sreda 10. 4. - u gostima protiv Jute od 3

četvrtak 11. 4. - kod kuće protiv Minesote od 4

subota 13. 4. - u gostima protiv San Antonija od 2

nedelja, 14. 4. - u gostima protiv Memfisa od 21.30

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.