PUK'O MU FILM! Željko Obradović vodi košarkaše Partizana iz aviona - pravo na trening!

Partizan je u 25. kolu ABA lige pobedio u Podgorici ekipu Budućnosti, ali neke stvari su prilično iznervirale trenera crno-belih, Željka Obradovića.

Foto: Budućnosti VOLI / Filip Roganović

Konferencija za medije, nakon što je Partizan u pravom košarkaškom trileru pobedio Budućnost, isprva je imala samo pohvalne tonove:

- Mislim da je bila izuzetno lepa utakmica u izvanrednoj atmosferi. Na prvom mestu želim da se zahvalim ljudima iz Budućnosti na izuzetnom gostoprimstvu, to je ono što i mi pokušavamo, da kada Budućnost dođe u Beograd, da im vratimo na isti način. To je primer fer-pleja. Mislim da je utakmica bila na zavidnom nivou što se tiče fer-pleja i korektnosti svih aktera. Evidentno je da je odlučena u poslednjih nekoliko poseda, kada smo odigrali ta dva napada... možda i onaj šut Ledeja, koji je bio izuzetno težak i koji nas je odvojio na veću razliku, a posle toga smo odigrali koncentrisano tu poslednju odbranu. Mali, sitni detalji su odlučili u, ponavljam, dobroj košarkaškoj utakmici - započeo je Obradović.

Na pitanje koliko je teško pripremiti ekipu posle emotivno teškog poraza od Olimpijakosa u Evroligi, a i kako vidi igru Ledeja koji je bio odsutan zbog smrti oca, odgovorio je ovako:

- Jasno je da mi igramo u takvom ritmu, imali smo dva treninga da se pripremimo za ovu utakmicu, a Budućnost sigurno nešto više dana, ali to je tako. Zak Ledej je propustio, valjda, pet utakmica, od toga tri u Evroligi, dve u ABA ligi, vratio se i videlo se koliko je on bitan za tim u svim segmentima igre. Može on i bolje, kao što mislim da mogu i ostali igrači bolje. Samo je stvar koncentracije i da primaju informaciju na pravi način. I to je to. Ali, još jednom ponavljam, mislim da je Budućnost igrala veoma dobru utakmicu, veoma veoma dobru! Mislim da je bilo pravo uživanje za sve koji vole košarku.

"Da vidimo šta se dešava!"

Na pitanje da li je recept za uspehe Partizana kada trio Panter - Ledej - Naneli igra dobro, odgovorio je u svom stilu:

- Recept je da oni budu na nivou na koji smo navikli, a i da ostali igrači budu na potrebnom nivou. Igrali smo pre nekoliko dana protiv Olimpijakosa, učinak igrača sa klupe, svih (rezervista), je bio tri poena! Tako da je jasno da košarka ne može da se igra sa pet igrača. Kada se pogleda minutaža i tako dalje, jasno je... ono što igrači treba da shvate, nije samo (dati) koš košarka. Ima mnogo segmenata igre u kojima oni mogu da pomognu timu i da učestvuju u tome da ekipa izgleda dobro. Tako da, evo, ja sam zakazao odmah za sutra ujutru (ponedeljak) trening, pravo sa aerodroma! Da vidimo šta se dešava - naglasio je Željko Obradović.



"I mi Budućnost da budemo oprezni!"

Na konstataciju da je "verovatno ABA polufinale upravo između ova dva rivala", trofejni stručnjak je podsetio na sledeće:

- Treba ići korak po korak. Setite se, prošle godine, mi smo imali u četvrtfinalu Studetnski centar. I kako je to izgledalo (smeh). Tako da mislim da i mi i oni (Budućnost) treba da budemo oprezni, da poštujemo svakog protivnika. Pritom, mi imao još dve utakmica u Evroligi, imamo te neke šanse uđemo u tih prvih deset. Kako će to da izgleda, videćemo. Dobra stvar je da to valjda zavisi malo i od nas. Ne sve, ali treba probati. A onda ćemo videti da li ćemo igrati nastavak taj, kakav god da je i koliki god da je, a onda posle toga da se okrenemo ABA ligi. Ali, ono što ja pokušavam da objasnim igračima, kao i prošle godine posle serije protiv Real Madrida, da dolazi do pada koncentracije. Zato moraš svakog protivnika da poštuješ. Ne bih se zaletao i pričao ovo što vi kažete (o polufinalu protiv Budućnosti) - zaključio je trener crno-belih.

ABA liga, 25. kolo - statistika

Budućnost - Partizan 83:89 (21:23, 23:21, 19:26, 20:19)

Podgorica - Hala: "Morača"; Gledalaca: 5.100; Sudije: Boltauzer, Hordov, Nedović Budućnost: Megi 17 (trojke 5/9), Frimen 10, Slavković 6, Makundu 6, Ferel 5p, 9as, Džons 4, Jagodić Kuridža nije igrao, Tanasković 8, Rajt 7p, 4as, 4sk, Popović 2, Pol 6, Kamenjaš 14p, 7sk

Partizan: Ledej 22p (trojke 4/5), 6sk, 1bl, Avramović 4, Koprivica 4, Panter 19p, 9as, 3sk, 1bl, Smailagić 1bl, Nanel 15p (trojke 3/3), 3sk, 2as, Trifunović, Anđušić nije igrao, Doužer 10p, 3bl, 3iz, Ponjitka 2p, 4iz, 3uk, Kaminski 11p (trojke 2/3), 3sk, 2uk, Kaboklo 2

Tabela ABA lige

Posle meča u "Morači", na tabeli ABA lige je iza vodeće Crvene zvezde (učinak 20-4) je sada samostalno Partizan - sa 19 pobeda i šest poraza. Treća je Budućnost sa 18-7, četvrta Cedevita Olimpija sa 15-10, a iza nje su Zadar (14-11), Mega (14-10), Igokea (13-12), Studentski centar i Split (po 11-13)...

