SFEROPULOS ZOVE "DELIJE" U POMOĆ: "Sad nam je važna podrška!"

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da koncentracija i energija igrača "crveno-belih" moraju da budu na maksimalnom nivou na predstojećem meču sa Studentskim centrom.

FOTO: M. Vukadinović

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 18 časova u hali Aleksandar Nikolić ekipu Studentskog centra u 25. kolu regionalne ABA lige.

- Igramo protiv ekipe, koja se bori za plasman u plej-of ABA lige. Sa druge strane, mi želimo da se vratimo na pobednički put i pobedama, a konkretno ova u ponedeljak donela bi nam prvo mesto na tabeli pred plej-of - rekao je Sferopulos, preneo je zvanični sajt Crvene zvezde.

Grčki stručnjak je dodao i da konecntracija mora biti na najvišem nivou.

- Kao i uvek, ali posebno pred ovaj meč, koncentracija i energija moraju da budu na maksimalnom nivou! Pozivam naše navijače, koji su nam uvek bili ogromna pomoć da dođu u Pionir i pruže nam važnu podršku u ovoj utakmici - dodao je trener Crvene zvezde.

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić izjavio je da njegov tim očekuje važan meč.

- Izuzetno važna utakmica je pred nama i to sa dobrim timom, koji je u borbi za bolju poziciju pred plej-of. Svoj kvalitet i mogućnosti pokazuju tokom cele sezone i moramo da pristupimo ovoj utakmici izuzetno ozbiljno, čvrsto i sa maksimalnom koncentracijom na terenu. Znamo odakle nam preti najveća opasnost, ali verujem da ćemo uz podršku naših navijača i sa tribina svi zajedno doći do važnog cilja, a to je prednost domaćeg terena u doigravanju i prvo mesto - istakao je Lazić.

Crvena zvezda je prva na tabeli ABA lige sa 20 pobeda i četiri poraza, dok je Studentski centar osmi sa skorom 11 - 13.

