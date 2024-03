MEGA SKINULA I ZVEZDU: Prvenac u ABA ligi posle 24 poraza, lideru još dve šanse za prvo mesto

NISU košarkaši Zvezde iskoristili prvu meč-loptu za obezbeđen ostanak na liderskoj poziciji u regularnom delu ABA lige. Zato su momci iz Mege iskoristili 25. susret na Jadranu za prvu pobedu nad crveno-belima u ovom takmičenju (89:83), nakon što su ove sezone upisali i recku protiv Partizana.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Lideru ostaju još dve šanse da potvrdi status, kod kuće protiv SC Derbija ili u gostima Splitu.

Mrzovoljna odbrana crveno-belih na početku utakmice napravila je poletnim igračima Mege pistu za prodore i ofanzivnske skokove. Serijom 9-0 stekli su devet poena prednosti, što je bio signal Sferopulosu da podigne sa klupe Teodosića. Startovao je sa Hangom na poziciji plejmejkera u odsustvu Jaga i Topića, u ovom meču i Smarta.

Ne može se reći da je Zvezda u drugoj četvrtini stigla do preokreta znatno agresivnijom odbranom. Više se radilo o dezorganizaciji u redovima Mege, i ofanzivno i defanzivno. Malo jači tempo meča odgovarao je crveno-belima, koji su pretežno iz kontranapada postizali lake poene, čak 30 u drugoj deonici.

Crveno-beli su tokom treće četvrtini uglavnom držali desetak razlike najboljom košgeterskom partijom Hange u jadranskoj sezoni i simultankom Nedovića protiv čuvara na iznuđenim preuzimanjima u odbrani. Megi je nedostajao učinak njenih lidera Plavšića i Đurišića, možda i sagorelih u želji da dokažu da su dostigli Zvezdin nivo nakon izjave predsednika Čovića da je Megin glavni duo na radaru.

Jasna je bila namera Sferopulosa da posle duplog kola u Evroligi pokuša da dobije ovu utakmicu sa ograničenom minutažom Teodosića, Mitrovića i Bolomboja. Odluka koja nosi rizik iskazan vođstvom Mege u 34. minutu. Kada je ponovo posegao za Teom, stvari su se potpuno otrgle kontroli. Ređali su se statični napadi završavani iznuđenim šutevima Teodosića i Nedovića, dok je senzaciju potpisao Đurišić trojkom minut i 12 sekundi pre kraja.

C. ZVEZDA - MEGA 83:89 (18:24, 30:17, 21:22, 14:26)

DVORANA „Beogradska arena“. Gledalaca: 3.407. Sudije: Nedović, Majkić, Nikšić.

C. ZVEZDA: Lazarević 2, Teodosić 3 (1/6 za tri, 2 as), Hanga 22 (4/6 za dva, 4/7 za tri), Davidovac 9 (6 sk), Mitrović 8 (6 sk), Lazić, Tobi 5, Bolomboj 5, Ilić 4, Nedović 16 (2/9 za dva, 2/9 za tri, 9 as), Gedraitis 9, Gilespi.

MEGA: Milijašević 3, Miljenović 18 (3/6 za dva, 1/5 za tri), Jelavić 16 (4/6 za dva, 2/2 za tri, 7 sk), Marković, Milutinović, Iljasoglu 10 (5 as), Đurišić 14 (2/8 za dva, 2/6 za tri, 4 as), Kovačević, Plavšić 16 (5/8 za dva, 12 sk), Jović 10 (5/6 za dva, 4 sk), Malovec 2.

