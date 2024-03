PARTIZAN SLAVIO U PODGORICI: Crno-beli nakon pobede nad ''studentima'' dišu za vrat ekipi Budućnosti

Košarkaši Partizana trijumfovali su na gostovanju Studentskom centru u Podgorici rezultatom 84:78.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Crno-beli su bolje ušli meč i poveli sa laganih 5:0, ali su se onda domaći probudili i preokrenuli rezultat. Uspeo je Studentski centar da posle prvih 10 minuta igre vodi sa 26:20.

Partizan nije uspeo ni u drugoj četvrtini da dođe do prednosti. Domaći su u nekoliko navrata vodili i sa plus devet, a ono što je ekipa Željka Obradovića najviše uspela da postigne jeste da pred kraj ove deonice dođe do izjednačenja, ali ipak na poluvreme odlazi sa zaostatkom od tri poena.

U nastavku meča ''parni valjak'' dodaje gas, treću deonica je bila presudna, koju je beogradska ekipa na krilima Koprivice rešila sa osam poena prednosti.

U poslednjoj deonici crno-beli su održavali prednost, nisu dozvolili domaćinima da priđu i ''zagorčaju im život.''

Ovo je itekako bitna pobeda Partizana, pošto u narednom kolu u istoj dvorani gostuju ekipi Budućnosti, i ukoliko trijumfuju preuzimaju drugu poziciju na tabeli ABA lige, pošto će imati isti skor kao podgoričani, međutim u tom slučaju bi imali bolji međusobni skor.

Kod Partizana istaklili su se Balša Koprivica sa 20 poena, Džejms Naneli sa 17 i Kevin Panter sa 16, dok je jedini dvocifren u ekipi Studentskog centra bio Oubri Dokins sa 21 poenom.

