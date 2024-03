''NE MOGU DA PRAVE GREŠKE, PA DA ODU KUĆI KAO DA NIŠTA NIJE BILO!'' Košarkaš Barselone žestoko ''udario'' po sudijama

Košarkaš Barselone Aleks Abrines žestoko je udario na sudije posle poraza njegovog kluba od Panatinaikosa u Atini (81:89) u meču 31. kola Evrolige i rekao da ne mogu arbitri da greše stalno pa "odu kući kao da se ništa nije desilo".

- Bili smo drugi skoro cele sezone, ali sudije nas ne poštuju. Igra se menja kad trener Panatinaikosa Ergin Ataman dobije tehničku grešku. Počinju da nas pune faulovima, menjaju se sudijski kriterijumi i umesto da kazne njih, kažnjavaju nas. Nije to bilo samo u utakmici protiv Panatinaikosa, to se dešava svake nedelje i nešto mora da se promeni - rekao je španski košarkaš za sportski dnevnik iz Barselone "Mundo Deportivo".

Abrines se očigledno ne plaši kazne Evrolige zbog komentarisanja sudija, pa je nastavio priču o arbitrima, koji su ove sezone na udaru mnogih klubova zbog velikog broja grešaka koje prave.

- Ne znam zašto se to dešava, želim da mislim da nema kampanje protiv Barselone. Ali ima nešto, jer smo ovo živeli tokom cele sezone i to je u redu. Grešili smo i sa više od dvanaest ne smemo da dozvolimo da ova prednost izmakne, dešavaju se neke stvari tokom utakmice kojih nam je već dosta, ne daju nam da se takmičimo. Mislim da to nije fer - dodao je Abrines.

Iskusni 30-godišnji iskusni košarkaš je na kraju rekao da su promene neophodne.

- Nešto mora da se promeni, ne može biti da sudije prave toliko grešaka, pa odu kući, kao ništa se nije desilo, i operu ruke. I sledeće nedelje će suditi još jednu utakmicu i nastaviti da dobijaju platu - zaključio je na kraju Abrines.



