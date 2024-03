"JA POZNAJEM TE DŽUKELE"! Darko Miličić objasnio zašto nije došao u Zvezdu, pa otkrio dugo čuvanu tajnu sa Evropskog prvenstva

Proslavljeni srpski košarkaš Darko Miličić otkrio je zbog čega nije želeo da se iz NBA lige vrati u Crvenu zvezdu, iako su ga već tada mnogi videli u crveno-belom dresu.

Darko je gostovao u podkastu "Jao Mile" i tom prilikom objasnio zbog čega nije došao na Mali Kalemegdan, već je odlučio da završi karijeru.

- Ja sam bio u ozbiljnoj svađi sa košarkom. Jeste me srce povuklo, ali sam bio sam sa sobom u totalnom haosu. To je stadijum karijere gde sam izgledao pogubljen, nisam znao na koji koš napadam. Kad ceo život varaš, to dođe na naplatu. Ne znam koliko je koš udaljen od mene. Glumiš mangupa, varaš, pa po ušima - kazao je Miličić i dodao:

- Kad je došla priča oko Zvezde, bilo je kasno. Nisam bio spreman da dođem u klub koji volim u takvom stanju. Da li sam mogao da se vratim uz pomoć atmosfere, ne znam. Ali nisam bio spreman da rizikujem i kvarim ljubav prema Zvezdi i odnos sa ljudima jer sam neozbiljan. Nije to više taj Darko, ta košarka. Kamena s ramena. Pitanje je i kako bi me to ludilo povuklo. Znam kakav sam na tribinama i kako me radi, zamisli kad igram da nabodem nekog, uletim na tribine i vičem "idemo." Bolje ovako.

Miličić je prvi put progovorio o čuvenoj izjavi na Evropskom prvenstvu 2007. godine, kada je posle poraza reprezentacije od Grčke izvređao sudije.

- Iskreno da ti kažem, sve sam ispovedio, ali to nisam nikada. Donekle način na koji sam se obratio nije lep, nije lepo da se obratiš bilo kome. Bile sudije u pitanju, bilo ko, moje mišljenje o njima je moje mišljenje. Sigurno da način na koji sam se obratio u tom momentu nije u redu, ni na nivou košarke na kojem smo igrali, bilo je Evropsko prvenstvo... Ni način, ni momenat, ni mesto, ni vreme i izbor reči je sigurno bio ružan, pominjao sam nečiju decu, ćerke... - rekao je Miličić u podkastu "Jao Mile".

- Sigurno da je ružno i sigurno da je krađa postojala, to ide njima na dušu. Ako ćeš ti negativno da utičeš na nečiji rad i trud, na to što se neko trudi, izgara, tvoje namerno loše odluke idu tebi na čast. Bože, oprosti meni što izgovorih sve te bljuvotine na račun dece i na račun ljudi koje ne poznajem. Ja poznajem te džukele, sa njima sam imao direktno ili indirektno sukob, ali pomenuh ljude koje ne poznajem, decu - kazao je Miličić.

Podsećanja radi, Srbija je na Eurobasketu 2007. prvi put nastupila samo pod svojim imenom i završila na razočaravajućem poslednjem mestu u grupi. Pod vođstvom selektora Zorana Moke Slavnića, naša reprezentacija izgubila je od Rusije (65:73), Grčke u produžetku (67:68), kada je i izrekao uvredljive komentare, i Izraela (83:87). Nismo uspeli da prođemo grupu, a Darko više nije igrao za reprezentaciju.

