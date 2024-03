''ZBOG NAVIJAČA NEĆEMO ODUSTATI!'' Hanga pred meč sa Makabijem

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet u 29. kolu Evrolige dočekuju Makabi, pred meč se oglasio i prvotimac crno-belih Adam Hanga.

FOTO: M. Vukadinović

– Igramo protiv Makabija, tima koji smo pobedili u prvoj rundi. Očigledno znamo u kojoj smo mi situaciji. Imamo četiri poraza zaredom, želimo da se vratimo na pobednički kolosek. Naš fokus je na tome da se upoznajemo malo bolje, da unapredimo svoju igru u napadu. Kao što sam rekao, od samog početka sezone, utakmice su nam bitne, nevažno za to da li nam menja sezonu ili ne. Igraćemo pred našim navijačima i želimo ovu pobedu i da nastavimo da napredujemo. Energija, uvek nam je potrebna. Cele sezone su nas podržali i nadamo se da će nas sutra podržati. I kao što sam rekao, nećemo odustati. Nemamo mnogo šansi u Evroligi, ostalo nam je još šest utakmica. I od svih tih šest utakmica, koje su nam ostale, četiri su kod kuće. I ne želimo da odustanemo. Ne zaslužujemo to, navijači ne zaslužuju to. Želimo da se borimo do kraja bez obzira da li postoje opcije ili ne da odemo u plej-of - rekao je mađarski internacionalac.

