EVROLIGA U ŠOKU! NBA i FIBA prave u Evropi novo, spektakularno klupsko takmičenje?!

Košarka je na korak od revolucionarne promene.

FOTO: Tanjug/AP

Evroliga, elitno evropsko klupsko takmičenje maltene zatvorenog tipa, uskoro bi mogla da dobije izuzetno jaku konkurenciju.





FIBA, svetska kuća košarke, ne može da se nosi sa evroligaškim finansijama, ali zato u pomoć stiže - NBA liga.





Naime, iako su te tri organizacije već godinama u razgovorima kako da se unapredi evropska klupska košarka, čelnici NBA nisu baš najzadovoljniji brzinom pregovora i, kako piše "Sportiko", počeli su pregovore sa odgovornim ljudima u FIBA o pravljenju novog takmičenja na "starom kontinentu". I to bez Evrolige i njenih sadašnjih "stalnih članova".





Taj medij navodi da NBA već zarađuje nekoliko stotina miliona dolara sa evropskog tržišta, "ali da je to ništa u okeanu od 13 milijardi dolara", koliko vredi pomenuti američki košarkaški biznis.









Novom evropskom ligom, koja bi se odvijala pod "kišobranom" NBA, upravljala bi FIBA, koja bi tako sigurno uzvratila udarac Evroligi čije je formiranje maltene obesmislilo Kup/Ligu šampiona, zbog kvaliteta timova koji su prešli u novo nadmetanje.





Samo takmičenje, a i finansijska konstrukcija koju bi ponudilo partnerstvo NBA - FIBA, svakako bi "od temelja do krova" uzdrmalo evroligašku, sada već skoro monopolsku poziciju u elitnoj košarci Evrope, pa nema sumnje da slede burni dani u "igri pod obručima".

Najjača liga na svetu je, podsetimo, već uveliko počela da se "širi" na "stari kontinent", odigravaju se sada i takmičarski, a ne samo revijalni mečevi u Evropi, no... to je samo deo priče, koja se, izgleda, uskoro - veoma širi.

"NBA je angažovao novog izvršnog direktora ogranka NBA Evropa i Srednji Istok, u pitanju je Đamel Agaua, koji je rukovodio pariskom medijskom kompanijom Brut. On nije bio najavljivan za ovu funkciju, ali njegovo iskustvo nagoveštava da NBA ima veće ambicije u Evropi", piše "Sportiko" i zaključuje:

"NBA liga je imala rekordna 64 evropska igrača na početku ove sezone. Među njima su i zvezde kao što su Nikola Jokić, Janis Adetokumbo, Luka Dončić, Domantas Sabonis i početnik, francuska senzacija, Viktor Vembanjama, koji je treći najgledaniji košarkaš na društvenim mrežama ove sezone, iza Lebrona Džejmsa i Stefa Karija".

A kod smo kod Jokića, igraju Nikola i Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

utorak, 12. 3. - kod kuće protiv Toronta od 2

četvrtak 14. 3. - u gostima protiv Majamija od 00.30

subota, 16. 3. - u gostima protiv San Antonija od 1.30

nedelja, 17. 3. - u gostima protiv Dalasa od 20.30

sreda 20. 3. - u gostima protiv Minesote od 2

petak, 22. 3. - kod kuće protiv Njujorka od 2

nedelja, 24. 3. - u gostima protiv Portlanda od 3

utorak, 26. 3. - kod kuće protiv Memfisa od 2

četvrtak 28. 3. - kod kuće protiv Feniksa od 3

subota, 30. 3. - kod kuće protiv Minesote od 2

nedelja, 31. 3. - kod kuće protiv Klivlenda od 21.30

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

